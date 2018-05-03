AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, parti binasında 24 Haziran’da yapılacak milletvekili seçimlerinde aday adaylarını tanıtan bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Cumhur ittifakının karşısında kurulan ittifakın Cumhurbaşkanı adayını açıklamaması hakkında da konuşan Doğanay, “Diğer taraftaki birlikteliğe baktığımız zaman dün olduğu gibi bugün de yine bir tarafa toplanıp, öncelikle 1 aydır Cumuhurbaşkanlığı adaylığı için ciddi anlamda bir çalışma yapıyorlar. Ama hala ortaya bir aday çıkarabilmiş değiller. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içinde aday adayları çıkarken diğer taraflar farklı konuşuyor. Bugün geldiğimiz noktada baktığımız zaman kendi içlerindeki tezatları da yaşamaya devam ediyorlar. İnsansız bir cumhurbaşkanı aday adayı çıkaracaklarını düşünüyorum. Şu ana kadar bulamadılarsa bundan sonra ne olur bilemiyoruz. Bizim ittifak tarafımızdaki durumumuz belli. Bakalım ne olacağını göreceğiz” dedi.
AK Partili isimden çok ilginç açıklama: 'İnsansız cumhurbaşkanı adayı olacak'
03.05.2018 - 13:42 | Son Güncelleme: 03.05.2018 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’sinden oluşan ittifakın Cumhurbaşkanı adayının belli olmamasına, “İnsansız bir cumhurbaşkanı aday adayı çıkaracaklarını düşünüyorum” yorumunda bulundu.
Etiketler : AK Parti,Bolu,Nurettin Doğanay,İnsansız cumhurbaşkanı adayı,
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