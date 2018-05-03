Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aldemir’in yanı sıra Ülkücü camianın önemli isimlerinden; Ahmet Yıldız, Ali Emekçi ve Ebru Atalay da CHP’ye üye oldular.

ALAATTİN ALDEMİR KİMDİR?

Bilal Aldemir’in oğlu Alaattin Aldemir Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Bölümü’nü bitirdikten sonra 1981 yılında MHP davasından tutuklanarak 1988 sonuna kadar 7 yıl Sıkıyönetim Askeri Tutukevlerinde tutuklu kaldı. Tutuklu iken Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandı, geceleri gazetecilik yaparak eğitim hayatını tamamladı.

Aldemir, 1992 Yılında Gençlik Kültür ve Sanat Ocaklarına Genel Başkan oldu. Ocak ve Ülkü Ocağı dergilerinde Genel Koordinatörlük görevinde bulundu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı kurdu, Kurucu Genel Başkan olarak görev yaptı.

Avrupa'da Türk Dünyası Federasyonu kurma çalışmalarını gerçekleştirdi. Hergün gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu.

İş adamı olarak hayatına devam ederken Demokrat İş Adamları Derneği’ni kurdu ve derneğin teşkilatlanma çalışmalarını sürdürdü.

Aldemir, Türkeş'in Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak tam 4 sene görev yapmış ve 1990'ların ikinci yarısında Türkeş'in en yakınında bulunmuş, bu kritik dönemde en güvendiği isimlerden biri olmuştur.