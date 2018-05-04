Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda günlerdir sır vermeyen Cumhuriyet Halk Partisi, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’de karar kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı Abdullah Gül’ü aday göstermeyi planlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’i ikna edemeyince rotayı kenti partisine kırdı. Günlerdir yapılan tartışmaların ardından Muharrem İnce’nin aday gösterilmesi kararlaştırıldı.

KESİCİ: TEBRİK ETTİM

CHP’nin adayları arasında sağ kökenli milletvekillerinden İlhan Kesici’nin ismi de geçiyordu. Kesici dün sabah katıldığı bir televizyon programında CHP’nin adayını açığa çıkardı. Kesici “Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Dün akşam itibarıyla Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Bu sabah bu münasebetle kendisini tebrik ettim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti” dedi. Bunun üzerine gözler İnce’ye çevrildi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan İnce, bugün partinin adayını açıklayacağını hatırlatarak “Saat 10.00’da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak” karşılığını verdi.

BİR TAŞLA DÖRT KUŞ

Daha önce iki defa Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı CHP genel başkanlığı için aday olan İnce, kongrelerden umduğunu bulamamıştı. Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isimlerden biri olan Muharrem İnce, 20 Nisan’da Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmiş, “Aday olmayacaksanız çekilin ben aday olayım” demişti. İnce’ye yol veren Kılıçdaroğlu, bu hamlesiyle bir taşla dört kuş verdi. CHP lideri, sürekli karşısına çıkan İnce’nin önünü kesip koltuğunu sağlama aldı. Çünkü, Muharrem İnce cumhurbaşkanlığına aday olduğu için milletvekili başvurusu yapamayacak. “İnce” adımıyla Gül ismine tepki gösteren parti üyelerini teskin eden Kılıçdaroğlu, muhtemel bir yenilgiyi rakibine yüklemiş olacak.

HANİ EKONOMİSTTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kast ederek “Onu en çıldırtacak zamanda en çıldırtacak adayı açıklayacağız” diye iddialı konuşmuş, Genel Başkan Kılıçdaroğlu da adaylarının ekonomiyi iyi bilen biri olduğunu söylemişti. 16 yıldır parlamentoda yer alan Muharrem İnce fizik öğretmeni. Yani, İnce çizilen profile uymadı. Bu, CHP içindeki kafa karışıklığını bir defa daha gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu, bugün Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda saat 10.00’da adaylarını duyuracak.