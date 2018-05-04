Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Erdoğan'ın ziyareti özellikle "Türkiye ile Özbekistan'ın arası açık" iddialarının gündemde olduğu bir zamana denk gelmesi açısından önemliydi. İddiaların aksine Erdoğan, Özbekistan'dan büyük bir ilgi ile karşılaştı. İki ülke önemli 25 anlaşmaya imza atarken, Erdoğan, Özbekistan Ali Meclisinde bir konuşma yaparak, ata yurduna çok sıcak mesajlar sundu. Başkent Taşkent’te, cadde ve sokaklar Türk bayrakları ile donatıldı. 18 yıl aradan sonra bir Türk Cumhurbaşkanı'nın Özbekistan ziyareti ülke basınının manşetlerini süsledi. Erdoğan'ın, Özbek Parlamentosunda okuduğu "Özbek'im" şiiriyle başlayan bir klip yayımlandı. Klipte Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in karşılamasına, yapılan görüşmelere ilişkin görüntüler yer aldı. Klip ülkede en çok izlenilenler listesinin başında yer aldı. Özbekistan'ın ardından Güney Kore'ye geçen Erdoğan'a burada da ilgi büyük oldu. 68 yıllık Türkiye-Güney Kore dostluğu bu ziyaretle birlikte yeni bir aşamaya girdi. Özellikle askeri alanda önemli anlaşmalara imza atıldı. Yine, Erdoğan’ın geçen yıl vizyona giren Türk-Kore ortak yapımı “Ayla” filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etmesi iki ülke basınında da geniş yer aldı.