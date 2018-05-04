Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım YSK’ya Bahçeli’den hemen sonra geldi. Yıldırım’a AK Parti grup başkanvekilleri eşlik ediyor. Yıldırım önce YSK önünde toplanan vatandaşları selamladı. YSK'ye önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.

"TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ"

Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı başvurusunun ardından çıkışta kameraların karşısına geçti. Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Tarihi bir gün yaşıyoruz. Türkiye’nin daha istikrarlı bir yönetim sistemi için çıktığımız bu yolda bir adımı hayırlısıyla atmış bulunuyoruz. 24 haziran seçimlerinde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu cumhur ittifakının ortak adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için başvurumuzu Sayın Devlet Bahçeli ve bendeniz biraz önce yaptık. Biz bu seçim en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Biz, birbirine kaybettirmenin değil topyekun Türkiye’nin kazanmasını esas alıyoruz.

MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile aldığımız bu kararın ülkemiz milletimiz siyasi hayatımız ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

İNCE’NİN ADAYLIĞINA YORUM: HAYIRLI OLSUN

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yıldırım, “Hayırlı olsun. Bütün adaylar kendi projelerini antalacak meydanlarda. Milletimiz herkesi dinleyecek. Sonunda millet için en doğru kararı verecektir” dedi.

İTTİFAK PROTOKOLÜNÜN DETAYLARI BELLİ OLDU

İttifak protokolü, 2 sayfadan oluşuyor. Metinde 'Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır' ifadeleri yer alıyor. Yerli ve milli vurgusunun yapılacağı protokolde, 2023 vurgusu ve 15 Temmuz sonrası yaşananlar da başlık olarak bulunacak. Cumhur İttifakı'na neden gerek duyulduğu ve bundan sonra yapılacaklar da protokolde yer alan diğer başlıklar olacak.

Cumhur İttifakı'nın protokol metninde, "Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesi yer aldı. Protokolde yerli ve milli vurgusu yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekildi. Metinde 2023 vurgusu yapıldı.

AK Parti listelerinden seçime giren BBP ittifakta yer almasa da BBP ile ilgili bir cümle Cumhur İttifakı'nın protokolünde yer alacak.