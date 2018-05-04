Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Yapılan restorasyanla aslına uygun ve daha yüksek standartlarıyla kullanıma hazır hale gelmiştir. Zaman içerisinde özellikle cumhuriyet döneminde pek çok orjinal özelliği tahrip edilen bu eser aslına uygun bir şekilde elden geçirilmiştir.

Dört gün Özbekistan ve Kore'deydik. Buralarda atalarımızın gurur verici eserleriyle karşılaştık.

''BU YIL ŞAHLANIŞ DÖNEMİ''

Türk turizmi, bir süredir maruz kaldığımız yoğun iç ve dış saldırılardan dolayı irtifa kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl başlayan toparlanma, inşallah bu yıl 40 milyonluk rekor turist sayısıyla şahlanış dönemine giriyor.

Bizim elimizde İstanbul gibi bir hazine varken bu milletin bu devletin sırtı hiç endişe etmeyin yere gelmez. Ancak bizim de İstanbul'un kıymetini bilmemiz gerekir.

''BU FELAKETİN SORUMLULUĞU ONLARINDIR''

Bizden önce İstanbul'u yönetenlerin vizyonsuzluğu çarpık yapılaşmanın zeminini hazırladı. Bu felaketin sorumlusu Türkiye'yi ve İstanbul'u yönetme sorumluluğunu üstlenenlerdir.

''BU ZİHNİYETİN YAPTIKLARININ BEDELİ ÇOK AĞIRDIR''

Milletin ekmeğini karneye bağlayan, inancı ile uğraşan sur içinde mescit bırakmayan tek parti iktidarı vardı. CHP zihniyeti kirliliktir. CHP zihniyeti çöp dağlarıdır. Bunları yaşayanlara soracaksınız gençler. Milletimizin Menderes ile yapmaya çalıştığı atılımın önünü iftiralarla kesen bu zihniyetin yaptıklarının bedeli çok ağırdır.

Tarihi eserlerimize reva görülenlerin izini sürdürdüğümüzde karşımıza CHP'nin tek parti dönemi çıkıyor.

Biz ülkemizde darbeler kaos olmasın diye yeni bir sistem istedik. Bu yüzden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik.

''İLKLER HER ZAMAN ZORDUR AMA...''

Cumhur ittifakında hep beraberiz aramızda ayrılık gayrılık yok. Bu vesile ile bir kez daha 24 haziran seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Genellikle ilkler her zaman zordur, her zaman sıkıntılıdır. Ancak neticesi bereketlidir. Türkiye, yeni yönetim sisteminin ilk seçimini inşallah kolay şekilde gerçekleştirecektir.

''BUNDAN DAHA BETER BİR ŞEY VAR MI?''

24 Haziran'ın etkileri Türkiye için büyük olacaktır. Yeni sistemde koalisyona fırsat olmayacaktır. Cumhurbaşkanı kendi kuracağı ekibiyle ülkeyi 5 yıllık yönetecektir. Milletimizin oyunu kullanırken her zamankinden daha fazla düşünmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanına ülke yönetme yetkisi verirken, onu Meclis'te yalnız bırakmak da olmaz. Meclis cumhurbaşkanıyla ne kadar uyum içinde çalışırsa Türkiye o kadar kazanır. 18 Nisan'dan bu güne kadar geçen zamanlarda kimin seçime hazır olduğunu sizler zaten gördüğünüz. Cumhurbaşkanı adayını belirlemekte bu kadar zorlananlara millet yetkiyi vermez. Ne yaptı, gitti 15 vekili birilerine verdi. Grup kursunlar diye. Meclis'te sıralarda yoklar. Aman ya Rabbi böyle bir şey olmaz. Milletin iradesini satın almaktan daha beter bir şey olabilir mi İşte bunları gördük. Sizden bu ülkeye bir şey olmaz. Demokrasi dürüstlüktür, bir yerde namus meselesidir. Bunların dertleri ülkenin dertlerine derman olmak değildir. Böyle dertleri olsa projeleriyle milletin karşısına çıkarlardı. Pazar günü seçim manifestosunu, yaklaşık bir hafta sonra da seçim beyannamesini açıklayacağım.

''BENİM MİLLETİMİ İNİP İNİM İLETTİ''

Bunların tek bir amacı ve millete söyleyebileceği bir şeyi vardır o da Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmektir. Peki sonra ne yapacaksınız? Siz bu ülkede şehir hastaneleri mi yapacaksınız! Sizin başınızdaki şahıs SSK genel müdürüyken benim milletimi inim inim inleten kişidir.