Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi göstermesiyle ilgili bir değerlendirme geldi.



Bahçeli, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur" ifadelerini kullandı.