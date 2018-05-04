MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi göstermesiyle ilgili bir değerlendirme geldi.

Bahçeli, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur" ifadelerini kullandı.