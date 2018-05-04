MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi göstermesiyle ilgili bir değerlendirme geldi.
Bahçeli, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur" ifadelerini kullandı.
MHP lideri Bahçeli'den İnce'nin adaylığına ilişkin açıklama
04.05.2018 - 17:43 | Son Güncelleme: 04.05.2018 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili "MHP'ye husumet besleyen bir şahıs aday oldu" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi göstermesiyle ilgili bir değerlendirme geldi.
Etiketler : devlet bahçeli,muharrem ince,
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