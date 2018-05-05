Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı için çatı adayı formülü tutmayınca isim arayışına giren CHP’de aday belirleme krizi sona erdi. Kendisi aday olma cesareti gösteremeyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’deki en dişli rakibi olan Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı göstererek, koltuğunu sağlama aldı. Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin ismi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen törenle kamuoyuyla paylaşıldı. Daha önce “Maliye bilen, bir başarı hikâyesi olan, tarafsız cumhurbaşkanı adayı” şeklinde tarif yapan Kılıçdaroğlu, İnce’nin ismini açıklayarak boşa düştü.



NE DEMEK İSTEDİ?

Kılıçdaroğlu, İnce’yi kürsüye çağırırken de bir skandala imza attı. CHP lideri “Bu problemleri çözme konusunda bir öğretmen kararlı, inançlı, enerjik çabasını harcamak istiyor. Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı, Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya” diyerek İnce’yi yanına çağırdı ve birlikte partilileri selamladı. Siyasi çevreler, Kılıçdaroğlu’nun “Gel bakalım Muharrem” şeklindeki hitabının altında “Bu partide patron benim. Seni ben aday gösterdim” düşüncesinin yattığını dile getirdi. Daha sonra mikrofonu eline alan Muharrem İnce, “Bülent, Yaşar, Engin ve ben buradan çıkacağız, Birinci Meclis’e geçeceğiz” dedi ve birbirlerine isimleriyle hitap ettiklerini söyledi. İnce, bu ifadesiyle Kılıçdaroğlu’nun gafını yumuşatmaya çalıştı. Konuşmasında “Tarafsız olacağı” vurgusu yapan İnce, CHP rozetini çıkarıp Kılıçdaroğlu’na teslim etti.

Dün doğum günü olduğunu, sevap ve günahlarıyla 54 yılı geride bıraktığını vurgulayan İnce, milletin mutluluğu, refahı için çalışacağını bildirdi. İnce, bu süreçte Kılıçdaroğlu’nu arayarak aday gösterilmesini isteyenlere ve bu isteğe olumlu yaklaşan Kılıçdaroğlu’na saygı ve şükranlarını sundu. Salondakileri Kılıçdaroğlu’nu “ayakta alkışlamaya” davet eden İnce, “Kendisine karşı aday olmuş, onu eleştirmiş birisini cumhurbaşkanı adayı yapmak her babayiğidin harcı değildir” dedi.



CUMA NAMAZI KILDI

İnce, tanıtım toplantısının ardından sağ kesimden sempati toplamak için Ulus’taki Hacı Bayram Camii’ne geçti. Önce Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin türbesini ziyaret eden İnce, ardından cuma namazını kıldı. Sonra 1. Meclis binası önüne yürüdü. Muharrem İnce, burada toplanan kalabalığa seçim otobüsü üzerinden seslenerek “Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Şimdiden söylüyorum, ramazan ayında gece 01.30’da mitinglerimiz olacak. Uyumak, yorulmak, mazeret yok, marifet var” dedi. Muharrem İnce, bugün memleketi Yalova’da ilk mitingini yapacak.

KEMAL BEY, RAKİBİNİ SAF DIŞI BIRAKTI

Başbakan Binali Yıldırım: Hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz herkesi dinleyecek, sonunda ülke için en doğru kararı verecektir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: MHP'ye en yüksek husumeti besleyen, MHP'nin olağanüstü kurultay aşamasında sözde muhaliflere salon kiralanmasına destek veren yardım eden bir şahıs, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Hem cumhurbaşkanlığına adaylık hem de milletvekilliği seçiminde aday olunabilseydi Kemal Kılıçdaroğlu aday olacaktı. Kılıçdaroğlu başarılı bir taktik uygulamıştır. Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün olmayan rakibini adayı göstermek suretiyle onu diskalifiye etmiştir.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: Herhâlde, Kılıçdaroğlu Muharrem İnce’yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu. Tebrik ederim Kılıçdaroğlu’nu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: Kılıçdaroğlu maliyeci, ekonomist ve kavgacı olmayan bir adaydan söz etmişti. Görüyoruz ki tam tersi çıktı.

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Bülent Turan: Güzel taktik. Parti delegesinden takdir görmeyeni cumhurbaşkanı adayı yap, rakipten kurtul, parti sana kalsın.