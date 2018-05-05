Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için YSK’ya birlikte giderek başvuruda bulundu. Başvuru sonrası çıkışta gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin tarihi bir gün yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, birbirine yakın, memleket, millet için benzer fikirleri olan partilerin beraber hareket etmesine de imkân sağladığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu: “Biz, bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, ittifakımız aziz milletimizledir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece ve sadece Türkiye’nin aydınlık geleceği, milletimizin refahı ve mutluluğu söz konusu olmuştur. Biz, birbirine kaybettirmeyi değil, topyekûn Türkiye’nin kazanmasını esas alıyoruz. Dolayısıyla adayımızı, milletimizin işaret ettiği doğrultuda belirledik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olarak seçimlere katılacak. MHP Genel Başkanı Bahçeli ile aldığımız bu kararın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Başbakan Yıldırım, açıklamanın ardından Mithatpaşa Caddesi’nde güvenlik için oluşturulan bariyer boyunca yürüyerek sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

AK Parti ve MHP’nin “Cumhur İttifakı” protokolü de, AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı tarafından YSK’ye teslim edildi.

İttifak Protokolünde, “Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye’ye yönelik iç ve dış kaynaklı, hasmane girişimler karşısında, millî ve ahlaki duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir. Parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaktır” ifadesi kullanıldı.