Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilklerin her zaman zor ve sıkıntılı olduğunu belirterek, "Türkiye, yeni yönetim sisteminin bu ilk seçimini inşallah kolay bir şekilde gerçekleştirecektir" dedi. Restorasyonu tamamlanan Nusretiye Camii ve Mısır Çarşısı'nın açılış törenlerinde konuşan Erdoğan, seçimlerin 2019 Kasım'ında yapılmasını planladıklarını ancak gelişmeler nedeniyle seçimi 24 Haziran'a çektiklerini belirterek, "Ana muhalefetin boyunun ölçüsünü daha önce defalarca aldığımız için bu meydan okumalarına da çok itibar etmedik. Dedik ki; yeni bir boyun ölçüsü daha alalım. Ve mümkün olan en kısa tarih olan 24 Haziran'ı seçim tarihi olarak açıkladık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: Yeni yönetim sistemimizin ruhu gereği hükûmetle Meclis tamamen ayrılacağı için sandıktan çıkan neticenin etkileri çok daha güçlü, çok daha belirleyici olacaktır. Biliyorsunuz yeni sistemde Allah'ın izniyle koalisyona fırsat olmayacaktır. Seçilen cumhurbaşkanı tamamen kendi iradesiyle oluşturacağı hükûmeti vasıtasıyla ülkeyi bir sonraki seçimlere kadar idare edecektir. Dolayısıyla sandıkta kullanılan oyun en az 5 yıllığına dönüşü yok. Bunun için milletimizin oyunu kullanırken her zamankinden daha çok düşünmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanına ülkeyi yönetme ve hükûmeti kurma yetkisi verirken onu Meclis'te yalnız bırakmak da olmaz. Dolayısıyla Meclis, kanunları ve denetim yetkileriyle, Cumhurbaşkanı kararnameleri, bakanları ve üst düzey yöneticileriyle ne kadar uyum içinde çalışırsa Türkiye o kadar çok kazanır. Bunun için milletimizin cumhurbaşkanlığı konusundaki tercihini, onu Meclis'te de güçlü bir grupla destekleyerek taçlandıracağına inanıyorum."

Vatan elden giderdi

Cumhurbaşkanlığı seçim manifestosunu pazar günü, yaklaşık 1 hafta sonra da Cumhurbaşkanlığı Seçim Beyannamesi'ni açıklayacaklarını bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Manifestomuzda ülkemizi nasıl yöneteceğimizi açıklayacağım. Peki, öteki ittifaklar ne yapıyor diye baktığımızda gördüğümüz şudur; bunların tek bir projesi vardır o da Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmektir. Diyelim ki bunu başardınız, peki siz millete ne vadediyorsunuz? Ne yapacaksınız? Biz, yapılacaklarla değil yaptıklarımızla konuşuyoruz."

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Eğer bize saldıranlar, Afrin'de bunlar iktidarda olsa, saldırılar da bunların iktidarında olsa inanın vatan elden gider. Şu anda son rakam ne biliyor musunuz? Afrin'de etkisiz hâle getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 376. Kuzey Irak'ta 379, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te 297. Ne dedik 'inlerine gireceğiz' dedik. Girdik mi? Girdik. Giriyor muyuz, giriyoruz..."