Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, kurdukları ittifakın protokolünü Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verdi. Ortaklığın adı “Millet İttifakı” olarak açıklandı. 3’lü ittifakın içerisinde bulunmayan Demokrat Parti, İYİ Parti listesinde yer alacak. Üçlü ittifakı resmen açıklayan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “CHP, İYİ Parti, SP, DP temsilcileri geldik. 4 siyasi parti hayırlı bir adım attık. 24 Haziran’da Türkiye’nin önünde temel problemleri çözecek önemli adımı başarıya ulaştıracağız. Millet İttifakı adı altında 3 siyasi parti seçim ittifakı kararı almıştır. İttikaka katılan partiler, kendi amblem ve listeleriyle oy pusulasında yer alacaktır. DP de Millet İttifakı’nı desteklemektedir. DP, 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde adaylarını İYİ Parti listesinden gösterecektir. Böylece 4 siyasi parti işbirliği gerçekleşmiş olacak” ifadelerini kullandı.