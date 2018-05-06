Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak manifestoda, Meclis çoğunluğu ile hükûmetin aynı partide olmasının, sistemin işlerliği açısından önemine vurgu yapılması bekleniyor. AK Parti yönetimi, 24 Haziran seçimleri için yapılan hazırlıklarda da, Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanına ülkeyi yönetme yetkisi verirken, onu Meclis’te yalnız bırakmak olmaz” diyerek dikkat çektiği, ‘Meclis çoğunluğunu’ elde etmeye yoğunlaşıyor.



ERDOĞAN’IN OYU %55

Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin yaptırdığı tüm kamuoyu yoklamalarında, Erdoğan’ın ilk turda, yüzde 55 civarında bir oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçileceği sonucu çıkarken, AK Parti’nin hâlen 1 Kasım 2015’te aldığı yüzde 49,5’luk oy oranını korumasına rağmen, yeni sisteme göre TBMM’de tek başına çoğunluğu elde edemediği görülüyor.

AK Parti, MHP ve BBP’nin dâhil olduğu ‘Cumhur İttifakı’nın’ ortak oylarının ise yüzde 50’yi rahatlıkla aştığı belirtiliyor. Ancak AK Parti yönetimi, tüm seçim stratejisini bu oy oranını tek başına yakalamak üzerine kuracak ve seçim çalışmalarında hükûmet ile Meclis çoğunluğunun farklı partilerde olmasının getireceği sıkıntılara dikkat çekecek. Bu kapsamda AK Parti teşkilatları tüm Türkiye’de, seçmen bazlı çalışma yaparak, genel merkez yönetiminin hazırladığı bilgilendirme broşürlerinin de yardımı ile, yeni sisteminin en ideal şekilde işlemesi için AK Parti’nin Meclis’te çoğunluğa sahip olmasının önemini anlatacak.



‘Bir oy bir oydur’

AK Parti kurmayları, özellikle muhalefet partilerinin kurduğu ittifak nedeniyle bazı kritik illerde önceki seçimlerden farklı olarak, milletvekilliklerinin el değiştirebileceğine dikkat çekiyor. AK Parti kaynakları, muhalefet partilerinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonuç alamayacaklarını görünce, tüm planlarını Meclis çoğunluğunu elde etme üzerine yaptıklarını belirterek, “Çünkü milletvekili dağılımları ittifakların aldığı oy oranına göre yapılacağından, önceki seçimlerde bir partinin tek başına aldığı oy milletvekili çıkarmaya yetmiyordu. Şimdi ittifaklarla bu durum değişecek. Tek bir oyun bile çok önemi olacak. Biz de ‘Bir oy bir oydur’ diyerek çalışacağız. Hükûmetin ve Meclis çoğunluğunun aynı partide olmasının, sistemin ahengi açısından önemine vurgu yapacağız” değerlendirmesini yaptı.