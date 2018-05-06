Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçim maratonu liderlerin karşılıklı atışmalarıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin Kayseri mitinginde konuştu. Burada, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili de ilk kez konuşan Erdoğan “Biz eserlerimizle konuşuyoruz, o neyle konuşacak?” dedi... Ve sözlerine şöyle devam etti: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? ‘Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti’ye vermeyeceğim.’ Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgâh... Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran’da hep birlikte yere gömeceğiz. Birileri çıkmış diyorlar ya... ‘Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek.’ Nerede o cumhurbaşkanı? O aday nerede? Biz eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı ne ile milletin karşısında.



MİLLETİ OYALADILAR

Kayserili ticareti iyi bilir. Kaliteden de çok iyi anlar. Kayseri aynı zamanda siyasetçinin kalitelisini de çok iyi bilir. Türkiye 24 Haziran’da bir seçime giriyor. Seçim tarihinin açıklandığı günden bu yana yaşananları gözünüzün önüne getirin. Cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekili transferi, ittifak arayışları konusundaki hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Oyun, oyun içinde oyun. Göreceğiniz tek şey tutarsızlık olacaktır. İlkesizlik olacaktır. Millete saygısızlık olacaktır. Haftalardır milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, pencere dediler. Sonuçta ‘İnce’ siyasette karar kıldılar. Ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu düşünmediler. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yıl kasımda da olsa başaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin geleceği için yaptığını, kimlerin siyaseti sadece kendi çıkarları için düşündüğünü açıkça ortaya koymuştur.

Yenikapı Ruhu Cumhur İttifakı’na dönüştü. Ümmetin buna ihtiyacı vardı, şimdi bunu yapıyoruz. Biz ülkemizi taciz eden kim olursa olsun beklemeyiz ve üzerine gideriz. Afrin’de 4 bin 406 terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi hedef İdlib, Tel Rıfat ve Menbiç. İnlerine girdik ve devam edeceğiz.

Türkiye’nin en büyük şehir hastanesi açıldı

Kayseri Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Yozgat, Mersin, Isparta ve Adana’nın ardından 5. şehir hastanesi unvanını taşıyor. Bu hastane, şu ana kadar hizmete girenler arasında en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Toplam 464 bin 69 metrekare kapalı alana sahip Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü, 1.607 yatak kapasitesine sahip. Hastane 500 milyon avroya mal oldu. 14 katlı 4 kule ve çok sayıda yüksek katlı bina bulunuyor. Ana hastanede 499 adet tek kişilik oda yer alıyor. Çift kişilik odaların sayısı ise 259. Poliklinik sayısı 361, ameliyathane sayısı 43, yoğun bakım yatak sayısı 241. Diyaliz ünitesi ise 26 yatakla hizmet verecek.