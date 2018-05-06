Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararından bu yana vurgu yaptığı '6 Mayıs'taki kongremizde manifestomuzu ilan edeceğiz' açıklamasıyla beraber başlayan geri sayım bugün bitiyor. Erdoğan'ın sadece partisinin değil Türkiye'nin istikametini de ilan edeceği 'Diriliş Manifestosu'ndan öne çıkması muhtemel başlıklarda darbeler, yatırımlar, harekatlar ve nihai hedefler de var...

SEÇİM MANİFESTOSUNU KONGREDE AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti İstanbul İl Kongresi'ne katılacak. Bu kongreyi diğerlerinden farklı kılan ise, 24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti'nin seçim manifestosunu burada açıklayacak olması.

Erken seçim kararının alındığı günden bu yana Erdoğan'ın ısrarla üzerinde durduğu ve hazırlanmasında bizzat yer aldığını açıkladığı 'Diriliş Manifestosu'nda darbelerden yatırımlara, siyasi, ekonomik ve toplumsal süreçlerden nihai hedeflere kadar çok geniş bir alanda derinlemesine bir perspektif sunulması bekleniyor.

MANİFESTONUN MUHTEMEL BAŞLIKLARI

Manifestonun yazım sürecinde öne çıkanlar ve Erdoğan'ın bugünkü konuşmasına altını çizeceği muhtemel konuların şunlar olması bekleniyor:

Seçim kararını gerektiren tehditlere karşı milli duruş sergilenecek.

Türkiye'ye yönelik iç ve dış kuşatmalar, Çanakkale ruhu vurgusuyla yanıtlanacak.

Darbeler, muhtıralar, Gezi olayları, 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz hatırlatılacak.

Türkiye'ye yönelik operasyonlara karşı 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' vurgusu yapılacak.



ÜÇ ANA HEDEF ÜZERİNDE DURULACAK

Üç ana hedef olarak; 2023, 2053 ve 2071 hatırlatılıp 'küresel güç Türkiye' hedefine işaret edilecek.

Çanakkale ve Malazgirt zaferlerinin kahramanlıkları hatırlatılacak.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının ardından tüm terör noktaları Türkiye'nin hedefleri olarak gösterilecek.

24 Haziran sonrasında da tüm bu süreçlerde geri adım atılmayacağı mesajı tüm dünyaya ilan edilecek.

VATANDAŞLARA TARİHİ ÇAĞRI

'Oyun kuran ülke' Türkiye'nin artık dünya meselelerinde söz sahibi haline geldiği vurgulanacak.

Vatandaşlara kuşatma çabalarına karşı birlikte karşı koyma çağrısı yapılacak.

Bugüne kadar yapılan dev eserler anlatılacak, projelerin devam edeceğinin üzerinde durulacak.

Manifestoyu açıklayacak Erdoğan'ın bugünkü kongreye özel bir sürpriz yapacağı da biliniyor.