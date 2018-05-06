Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunu açıklayacağı AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi öncesi salon önünde toplanan vatandaşlara hitap etmek için kürsüye çıktı.

ALAN TIKA BASA DOLUYDU

Yağmurlu havaya rağmen alanın tıka basa dolu olması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların yağmurlukları ile bekledikleri alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması ile coşku tavan yaptı.

AK Parti'de tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü AK Parti İstanbul İl Kongresinde Diriliş Manifestosu'nu açıklayacak. 3 ana hedef üzerinde durulacak ve vatandaşlara kuşatma çabalarına karşı birlikte karşı koyma çağrısı yapılacak.

ERDOĞAN'IN YÜZÜ GÜLDÜ

Vatandaşların karşısına Uğur Işılak'ın 'Dombra' şarkısı ile çıkan Erdoğan, alandaki kalabalığı görünce yüzünün gülmesi dikkatlerden kaçmadı.