Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran seçimleri Türkiye için bir milat olacak."

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sözleri...

İstanbul bugün başkasın... Biraz sonra manifestomuzu açıklayacağız. Bu manifesto ile Başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız. Ardından seçim beyannamemizi açıklayacağız. Zaten biliyorsunuz. 24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün 6. kongremizle teşkilatımız bir kan değişikliğine gidiyor. Yeni bir yönetim iş başına geliyor. 24 Haziran'a hep birlikte hazırlanacağız. İstanbul Türkiye'dir. Türkiye'nin özetidir. Benim sizden bir ricam var. Bizim Rabiamızı biliyorsunuz. Rabia'dan taviz yok. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran sonrası vuracağız ve bunun adı Osmanlı Tokadı olacak.

Öldürülen terörist sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 415 olduğunu açıkladı.