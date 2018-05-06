Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi cumhurbaşkanlığı adayları için toplanan imzalara dikkat çekmişti.

FETÖ'nün siyasi hareketinin olduğu yerde, seçmeninin de olacağını vurgulayan Devlet Bahçeli; bu seçmenlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hangi adayın etrafında toplandığının belirlenmesini istemişti.

"MİLLETİMİZİ UYARIYORUZ"

Bahçeli bugün konuyu tekrar gündeme getirerek şunları söyledi: "FETÖ'nün seçmen desteği var mıdır varsa ne olacak? FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla gizli bir faaliyet olduğu ile ilgili milletimizi uyarıyoruz. FETÖ'nün seçmen ayağını diri tutmak ve belirlenmiş haberlere yönlendirmek amacıyla aynı çalışmalar yapılıyor."