Manifestonun sloganını "Erdem, irade ve cesaret" olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yine tarih yazacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AK Parti İstanbul Olağan 6. İl Kongresi'nde partililere seslendi. "Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık" diyen Erdoğan, konuşmasına söyle devam etti:

Hep birlikte büyüdük, hep birlikte özgürleştik. Biz durmadık, onlar da durmadı.

Biz ülkemizi güçlendirdikçe, milletin emanetine sahip çıktıkça onlar daha da öfkelendi. Geri çekilmedik, kimsenin önünde eğilmedik, diklenmeden dik durduk.



EYVALLAH ETMEDİK

Millet iradesine pranga vurmak isteyenlerle mücadele ederken, onların küresel efendilerine de "eyvallah" etmedik. Küresel düzenin haksızlıklarına karşı 'Dünya beşten büyüktür' diye haykırdık.

Davos'ta işgalcilere karşı, 'One Minute' dedik. One Minute, önemli bir istasyondu. Suriye ve Irak'tan ülkemize gelen milyonlarca muhacire, hiç tereddüt etmeden kapılarımızı açtık, evimizi, ekmeğimizi paylaştık. IMF'den borç alan değil, borç veren hâline geldikçe, köprüler, tüneller, barajlar, havalimanları, yollar, hızlı tren hatları, eğitim, sağlık, enerji yatırımlarıyla ülkemiz sınıf atladıkça, bize olan öfke ve tahammülsüzlük daha da kabardı.

Takvimlerin 15 Temmuz'u gösterdiği gece, bu sefer tanklarla, toplarla, helikopterlerle, savaş uçaklarıyla üzerimize geldiler. Ülkemizi içeriden çökertemeyince sınırlarımızı terör koridoru ile kuşatmaya kalktılar. Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturmak isteyenlerin beslediği kiralık katillerin başını inlerinde ezdik. Ülkemizi hedef alan tüm planları nasıl büyük bir kararlılıkla bozduysak, bundan sonra da aynı kararlılıkla bozacağız.

16 yıllık iktidarımız döneminde devlet-millet kaynaşması gelişti, hamdolsun devlet milletin emrine girdi.

Zihniyet dönüşümünü tamamladık Şimdi kurumsal dönüşümü tamamlama zamanı geldi.

Yeni bir düzen inşa etmek zahmetlidir. Artık coğrafyamızda Türkiye'nin güçlü iradesine rağmen kirli oyunlar kurmak, sınırlar tanzim etmek, oldubittiler yapmak mümkün değildir.

Siyasi engellemelere, çifte standartlara ve ayrımcılığa karşı Türkiye'nin menfaatlerinden taviz vermedik. Dün olduğu gibi bugün de demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız, yarın da öyle olacağız.

16 yıl boyunca hep birlikte Türkiye’yi büyüttük. Birlikte tarih yazdık. Yapılacak çok iş, atılacak çok adım var.

Şimdi yeni bir yolun başlangıcındayız.

Tecrübelerimiz, milletimizin umutlarının hizmetkârıdır.

Bizim yeniden yükselişimiz, bölgemizin de, dünya mazlumlarının da salih-i selamete çıkışı olacak.

Yeni dönemde Türkiye küresel bir güç, öncü bir ülke olacak.

İnşallah önümüzdeki dönemde, ‘Erdem, İrade ve Cesaret’le Türkiye şahlanacak.

AK Parti’nin bu güne kadar kazandığı 12 seçimin her biri, hayati derecede önemliydi. Ama 24 Haziran seçimleri Türkiye için bir milat olacak.

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle Şahlanış ve Yeniden Yükseliş idealimiz bütün unsurlarıyla hayata geçecek.

Yeni sistemimiz, yasamayı daha itibarlı, yürütmeyi daha güçlü ve yargıyı daha bağımsız hâle getirecek.

Tam kuvvetler ayrılığı ile Meclis yasa yapmaya ve hükûmeti denetlemeye, hükûmet etkili icraata, yargı da bağımsız ve tarafsız bir biçimde adaletin tecellisine odaklanacak.

Demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla eksiksiz işleyecek.

Vesayet düzeni de bürokratik oligarşi de tamamen son bulacak.



İSTİKRARA DEVAM

Demokratik siyasetin kurumsallaştığı bu yeni sistemde, istikrar kalıcı hâle gelecek.

Hızlı karar, gecikmeyen icraat ve etkili yönetimle, ekonomik büyüme ivme kazanacak.

Refah ve kalkınma hız kazanacak.

Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle millî gelir artacağı ve tabana daha fazla yayılacağı için, gelir grupları arasındaki makas hızla kapanacak.

Herkesin mal güvenliği ve ticaret yapma özgürlüğü, daha güçlü bir şekilde hukuk devletinin güvencesi altında olacak.

Dünyadaki korumacı ekonomi dalgasına rağmen Türkiye’nin rekabetçi ve dışa açık yapısı sürecek.

Biz bugüne kadar hangi sözü verdiysek yerine getirdik, ahde vefa gösterdik, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

"24 Haziran Türkiye için milat olacak" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük hedefleri anlattı, partililerle ahitleşti "Türkiye şahlanacak" dedi.

Günlerdir beklenen manifesto açıklamasına "İşte buradan milletimle ahitleşiyorum" diye başlayan Erdoğan şunları kaydetti:

Ahdim olsun ki; yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak. İhracattaki yükselişimiz hızlanarak devam edecek. Enerjide dışa bağımlılığımız büyük oranda azalacak. Yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranı artacak. Yerli otomobil ve savunma sanayii alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek. Şehirlerimiz kültür sanat üreten kimlikli şehirler hâline gelecek. Bölge ve sektör bazlı teşviklerle istihdam artışı sağlayacak yeni fabrikaların önü açılacak.

Faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Türk ekonomisi dış şoklara ve finansal saldırılara daha dirençli hâle gelecek. Türkiye’nin yatırım cazibesi daha da yükselecek.

Kanalistanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeler mutlaka hayata geçecek. İstanbul’daki yeni havalimanımız bu yıl Cumhuriyet Bayramı’mızda hizmete girecek. Tarım ve hayvancılık teşvikleri daha etkin hâle getirilecek. Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartları mutlaka artacak. Dar gelirli vatandaşlar üzerindeki vergi yükü düşecek. Devlet kurumları arasındaki koordinasyon artacak, karar alma süreçleri hızlanacak. Daha icraatçı hâle gelecek bakanlıklar, uzun vadeli planlamaların ve etkin politikaların aracı hâline dönüşecek.

Aziz milletim;

Dış politikamızın temel ilkeleri “bağımsızlık”, “millî çıkar”, “millî güvenlik” ve “vicdani duruş” olmaya devam edecek. Kimsenin efendiliğini kabul etmediğimiz gibi kimseye de efendilik taslamayacağız. Muhataplarımızla göz hizasında, eşit seviyede, somut çıkarlar ve öncelikler doğrultusunda ilişkilerimizi sürdüreceğiz. “Lider ülke Türkiye” vizyonumuz devam edecek. Savunma alanında dışa bağımlılığımız azaldığı oranda, dış politikadaki etkinliğimiz ve caydırıcılığımız artacak. Küresel bir güç olmak için kendi silahlarımızı üretmeye devam edeceğiz. Türkiye, yeni dönemde sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekâtlarına yenilerini ekleyecektir. 3-Y olarak adlandırdığımız yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek, en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecektir.

"Yolumuzdan dönmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da seçim manifestosunu açıkladığı konuşmasının sonunda salondakilerle birlikte yolundan dönmeyeceklerine dair yemin etti.

Erdoğan şunları kaydetti:

Cumhur İttifakı erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanışının adıdır.

Tarihin önünde, ecdadımızın huzurunda, şehitlerimizin şahitliğinde Allah’a and olsun ki davamızı 2023’e, 2053’e, 2071’e taşıyacağız.

Şimdi hep birlikte tekrar edelim;

Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz.

Yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyiz.

Yemin olsun kardeşliğimize halel getirmeyiz.

Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz; yolumuzu açık eylesin...

Bu çatı altına bölücüler giremez

AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım "Yeni sistemin parolası 'Güçlü İktidar, Güçlü Meclis’tir. O bakımdan hem milletvekili seçiminde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde çok çalışacağız, İstanbul'da yeni bir rekora inşallah imza atacağız" dedi. Muhalefet günlerce mikroskopla aday arayıp çatı kurmaya çalıştığını kaydeden Yıldırım "Tabii çatı çürük olunca, çöktü. Ancak biz Cumhur İttifakı olarak MHP ile AK Parti öyle bir çatı kurdu ki evelallah bu çatı sağlamdır. Bu çatının arkasında Yenikapı ruhu vardı. Bu çatının altına PKK giremez, bölücüler giremez, Türkiye'yi bölmeye çalışanlar asla giremez. Bu çatı, Türkiye'nin geleceğidir" şeklinde konuştu.