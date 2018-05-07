Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran manifestosunu dün açıkladı. AK Parti şimdi seçim beyannamesi için çalışıyor.
Beyannamenin, milletvekili listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na sunulması için son tarih olan 21 Mayıs'tan sonra açıklanması bekleniyor.
Öne çıkan tarihler, 22 veya 23 Mayıs. Beyannamede, manifestoda açıklanan planların nasıl yapılacağı ortaya koyulacak.
Erdoğan tarafından açıklanan manifestoda, ''faizler, enflasyon ve cari açığın düşeceği, büyük projelerin hayata geçirileceği, istihdamın artırılacağı" belirtilmişti.