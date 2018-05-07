Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 300 Fransız siyasetçinin Kur'an-ı Kerim ile ilgili bildirisine sert çıktı:

"BUNLAR 21. YÜZYILIN BEYİNSİZLERİ"

Bozdağ twitter'dan yaptığı açıklamada "Fransa eski Cumhurbaşkanı, azılı İslam düşmanı Sarkozy dahil 300 Fransız yazar, siyasetçi; 'şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor' iftirasıyla Kuran'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Bunlar 21. yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir, DEAŞ'ın batı versiyonudur" dedi.

Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

Nice Ebu Cehiller; Sarkozy'den daha kudretli/daha azılı nice İslam düşmanları;Kur'an'ı yok etmek,bu mümkün değilse tahrif etmek,bu da mümkün değilse bazı ayetleri Kur'an'dan çıkarmak istediler; ama başaramadılar, hepsi yok oldular;ama Kur'an var ve kıyamete kadar da var olacaktır.

"KUR'AN'I ASLA DEĞİŞTİREMEZLER"

Sadece Sarkozy ve onun gibi hamakatin zirvesindeki İslam düşmanları değil bütün İslam düşmanları ve hatta tüm insanlar,cinler ve şeytanlar bir araya gelseler dahi Kur'an'ın veya bir suresinin ya da bir ayetinin benzerini getiremezler ve de Kur'an'ı asla değiştiremezler.