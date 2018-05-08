Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali imzasıyla dün Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvuruda, ‘Millet’ ifadesinin kendilerine ait olduğu, bu nedenle aynı ismin başka partiler tarafından kullanılamayacağı iddia edildi. YSK yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Edibali, Millet Partisi adı altında halen siyaset yaptıklarına dikkat çekerek, ‘Millet İttifakı’ unvanın kullanılmasının yasaklanmasını istedi.



KARAR BUGÜN VERİLECEK

YSK, Millet Partisi’nin yaptığı itirazı bugün görüşerek karara bağlayacak. YSK, Millet Partisi’nin itirazını haklı bulursa, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifakındaki ‘Millet’ ifadesinin değiştirilmesi gündeme gelecek.