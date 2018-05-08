Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanı adayları büyük ölçüde belli olmuş durumda. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak şahsımın başvurusunu yapmış bulunuyor. Ayrıca ittifak protokolü YSK'ya teslim edildi. Nitekim kimi partiler grup kararı veya imza toplamak suretiyle adaylarını cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiler. Ana muhalefet partisi hariç. Ana muhalefet partisi lideri kendisi aday olmaktansa başka bir ismi öne sürdü. Bir türlü Genel Başkan olarak seçilemeyen bir ismi önerdiler. Demek ki partisinin genel başkanlığını Cumhurbaşkanlığından üstün görüyor. Zaten Kılıçdaroğlu'nun takdim şekli, hareketleri bu konuya bakışını ortaya koyuyor. Bizim bakış açımızda cumhurun en üst temsil edecek kişi olması gerekiyor. En üst makamda temsil edecek bir kişinin de buna uygun birisi olması gerekiyor.

BU İŞİN SONU CHP'NİN TOPTAN SATIŞINA GİDER

CHP pek çok vasıf saymıştı. İsim açıklandığında bu adayda belirtilen vasıflarla pek ilişki kurabilen olmadı. Dün de 15 vekilini ağlata ağlata başka partiye göndermişlerdi. Dünyanın hiç bir yerinde siyaset mühendisliği hesapları için milletvekili ve seçmen pazarlama yoktur. Korkarım bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNE SÜRDÜĞÜ GARİBAN...

Bizim burada bir sıkıntımız var. Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı ortaya sürdüğü garibana mı bakacağız? Orada bir kendisi var bir de kuklası var. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız sopayı tutanla mı uğraşacağız?

BİZİ ÇILDIRTMASALAR DA ŞAŞIRTTILAR

Bizi çıldırtacaklarını söylemişlerdi çıldırtmasalar da şaşırttılar. Bu yalancı pehlivan hiç bir işe yaramasa da milleti eğlendiriyor. Bu karikatür tipin maceralarını izlemeye devam edeceğiz. İktidar hayatımız boyunca en çok hayıflandığım konulardan biri de kendimize uygun sıklette bir muhalefet bulamayışımızdır. Önümüzde yeni bir dönem var, başarı çıtamızı hizmet ve siyasi kriterleri yukarı çıkardık. Dikkat ederseniz bizi bu kriterleri yükseltmeye kimse zorlamadı, biz çıtayı yukarı çıkardık. Biz hep değişim ve gelişmeden yana olduk. İcraatleri bu doğrultu da yaptık.

BU NASIL CÜCE BİR POLİTİKADIR

Muhalefete bakınca şöyle bir manzara ortaya çıkıyor, birisi milletin evini, birisi devletin uçaklarını, biri yönetim sistemini göze kestirmiş. Biri Çankaya'da yatacakmış, birisi Külliye'yi gençlere verecekmiş. Bu nasıl cüce bir politika. Bunlar çok basit, poplist politikalar. Millet sizden neyi yıkacağınızın değil, neyi inşa edeceğinizi bekliyor. Bu zamana kadar dikili ağacınız yok, neyi dikeceksiniz onu söyleyin. Dertlere derman olacak, akılda kalacak bir projeniz var mı onu söyleyin.

TEK DERTLERİ ERDOĞAN'I YIKMAK

16 yıldır iktidara gelmek için uğraşan muhalefetin daha büyük projelere ihtiyacı yok mu? Tek dertleri Erdoğan'ı yıkmak. Bizi başbakanlığa da, cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Millet ne zaman tamam der ise, o zaman çekiliriz.Başka Cumhurbaşkanı adayları da mevcut. Biz ne kadar adayla yarışırsak memnun oluruz. Demokrasi budur. Bununla birlikte her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Onları tarzı yıkmak olabilir bizim proje anlayışımız inşa üzerine kuruludur.

TEK TEK SIRALADI, BUNLARI DA MI YIKACAKSINIZ?

Muhalefetin projesi yok dedik ama haksızlık ettik galiba. Bir projeleri var açıkladılar. Bu proje Türkiye'yi eski sisteme geri döndürmekmiş. Bu tavır milletin iradesine saygısızlıktır. Buradan milletimize çağrı yapıyorum: AK Parti 284 bin yeni derslik yaptı onların da mı yıkacaksınız?



Ayrıntılar birazdan gelecek...