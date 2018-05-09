Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, gazetecilerle biraraya gelerek seçim sürecine ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Mevcut iktidarla partisi arasında 3 konuda farklılık olduğunu vurgulayan Temel Karamollaoğlu şunları söyledi:

"İktidarla neden biraraya gelmediniz, ayın kaynaktan besleniyorsunuz deniliyor. Bizim üç konuda farklılığımız var. En ciddi problem kutuplaşma ve kamplaşma. Enteresan olan iktidar da aynı şeyleri tekrar etmeye başladı. Söylemde kalırsa birşey ifade etmez. Türkiye'ye en büyük zararı kutuplaşma veriyor. İktidar beka sorunu var diyor. Kısmen katılıyorum. Ama yapılması gereken ilk iş içeride bütünleşmek. Herşeyi aynı düşüneceğiz manasına gelmez. Bu fikirlerimizi özgürce dile getirmeliyiz. Ama bu bizi hasım haline getirmez. Birbirimizin hasmı değil rakibiz. Bizim yönetim anlayışımız farklı. Elbette kuvvetler ayrılığı akla geliyor. Ama biz bir numaralı meseleye adaleti yerleştiriyoruz. Adalet olmadan devlet olmaz. Ardından liyakat gelir. Devlet erki ülkenin problemlerini çözerken her konuda ehli insanlara görev vermeli. Benden olsun çamurdan olsun mantığı devlet yönetiminde geçerli değildir. Liyakat bizim prensiplerimiz içinde olmazsa olmaz yer işgal eder. Üçüncüsü istişaredir."

‘TEMENNİM DEMİRTAŞ KISA ZAMANDA TAHLİYE EDİLİR’



Temel Karamollaoğlu, Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:



"Elbette yapılabilir. Şuna özen göstermeye çalıştım. Şov mahiyetinde bir işi benimsemedim. Diğer arkadaşların şov olarak yaptıklarını söylemiyorum. Elbette Demirtaş'ın bugünkü şartlarda mademki aday olmasına engel yok. O zaman kendi fikir ve düşüncelerini topluma anlatabilmek için tutukluluk halinin sona erdirilmesi kanaatindeyiz. İnşallah biz gitmeden o çıkar. Bu hukukun gereğidir. Anayasada açıktır. Tutukluluk bir tedbirdir. Aslında normal şartlarda özellikle siyasiler için uygulanmaması gereken bir tedbirdir. Benzer hususları medya mensupları için söylerim. Kaçma tehlikesi varsa onlara da riayet edilir. Temennim Demirtaş kısa zamanda tahliye edilir. Bunu yapmak hükümet yönünden de bir erdem olarak algılanır kanaatindeyim. Bunu da ümitle bekliyorum."



‘MERAL HANIM İÇİN BU SÖYLENENLERİN TOPLUMDA TUTACAĞI KANAATİNDE DEĞİLİM’



İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e Adil Öksüz komplosu kurulduğuna dair haberlerin anımsatılması üzerine Temel Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:



"Bu sadece ayıptır. Şimdi gündeme getiriliyorsa insanın aklına ‘bunu kim tanzim etti, kim düzenledi’ diye sorular gelir. Şu anda bu tip hiçbir karalama kampanyasının toplum üzerinde etki edeceğini düşünmüyorum. Toplum bu tür meseleleri kanıksadı. Meral Hanım için bu söylenenlerin toplumda tutacağı kanaatinde değilim. Çirkin olarak adlandırılır."



"Cumhurbaşkanı olursanız damadınızı bakan yapar mısınız?" sorusuna Temel Karamollaoğlu, "Vereceğim cevap basit. Eğer bir yerde bir cumhurbaşkanı ve başbakan yakını bir işin ehli ise görev verilmemeli diye mantığı doğru bulmuyorum. Ama ehliyetli olsa da başka bir yerde ehliyetini ispat etsin. Böyle bir şeyin yapılmasını ille de cumhurbaşkanını tenkit olarak almayı doğru bulmuyorum" diye cevap verdi.

‘ABDULLAH GÜL İÇİN OLMAZSA OLMAZ GİBİ ÇABANIN İÇİNDE OLMADIK’

Abdullah Gül için olmazsa olmaz ısrarları olmadığını belirten Karamollaoğlu, "İstişarelerde Abdullah Gül en iyi alternatif olduğunu düşündüğümüz için olursa bu değişim daha rahat olur, faydalı olur kanaati olduğu için teklifi götürdük. Olmazsa olmaz gibi çabanın içinde olmadık" dedi.