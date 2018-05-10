Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

AK Parti’de 7 bin 300’ün üzerindeki aday adayının mülakatları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Seçmenin ‘İşte budur’ dediği bir liste ile çıkacağız. Bu nedenle listede yer almayacak olanlar bizi anlayışla karşılasın” açıklaması, AK Parti kulislerini dalgalandırdı.

Seçim kararının alınmasından itibaren, AK Parti kulislerinde yeni dönemde mevcut milletvekillerinin en az yarısının değişeceği yorumları yapılıyordu. AK Parti’de, hem teşkilatlarda hem de yerel yönetimlerde yaşanan değişimin, milletvekilli listelerine de yansıyacağına kesin gözüyle bakılırken, Erdoğan’ın “İşte budur” diye tanımlanacak 600 kişilik yeni aday listeleri hazırlanırken belli kriterlerin göz önünde bulundurulacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçilmesi ile birlikte yürütme ve yasamanın net çizgilerle birbirinden ayrılacak olması, bu nedenle güçlü bir Meclis yapısının her zamankinden daha önemli hale geleceğini belirten AK Parti kurmayları, yeni dönemde TBMM’ye girecek milletvekillerinin de bu güçlü yapıya ayak uyduracak isimler olacağını dile getirdi.



UYUM VE İHTİSASLAŞMA ÖN PLANDA

AK Parti kulislerinde, güçlü Meclis yapısında yer alacak milletvekilli adaylarının “alanında ihtisaslaşmış olanların yanı sıra, ehliyet, liyakat, uyumlu çalışma, pratik düşünen, sadakat ve güven unsurlarını taşıma, temsil kabiliyeti ve vatandaş nezdinde karşılığı olma” gibi kriterlerin ön plana çıkacağı belirtiliyor. Hafta sonu aday adaylarının katıldığı temayül yoklaması sonuçlarının da önemli bir kriter olduğu belirtilirken, belli aday adayları ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile kamuoyu yoklamaları yapıldığı öğrenildi.



PERFORMANS RAPORLARINI İSTEDİ

Öte yandan, Erdoğan’a, mevcut milletvekilleri ile ilgili de bir performans raporu sunulduğu, bu raporda, 316 AK Parti milletvekilinin 1 Kasım 2015’ten sonraki Meclis faaliyetlerine katılımları ile ilgili değerlendirmelerin bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, aralarında Murat Alpaslan, Tülay Kaynarca, Ramazan Can ve Halil Eldemir’in bulunduğu milletvekilleri en devamlı isimler oldu. AK Parti grup yönetimi uzun zamandır, hem Genel Kurul’daki oylamalar aracılığı ile hem de, “grup içi yoklamaları” ile milletvekillerinin Meclis’e devam etme konusundaki istatistiklerini tutuyor.