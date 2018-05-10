Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, TGRT Haber’de “Gündem Özel” programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın konuğu oldu. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Şentop, küresel güçlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı sosyal medyada başlattığı “tamam” oyununa tepki gösterdi. Şentop, şunları söyledi:

FETÖ başta olmak üzere PKK’nın yurt dışındaki uzantıları ve Türkiye’nin iktidarından, Cumhurbaşkanımızdan rahatsız olan uluslararası çeteler var. Bunların da bu organizasyon içinde olduğunu görüyoruz. Ona buna bakmıyoruz. Buna karşılık biz “devam” diyoruz. Muhalefetinki bir ittifak değil, karşı ittifak. AK Parti-MHP ittifakının bir hikâyesi var. “İttifaklara karşıyız” diyen partiler, seçim kararı alınınca alelacele “Bir araya gelelim yoksa batacağız, barajı aşabilmemiz mümkün değil” dediler. İYİ Parti ile Saadet Parti’sinin de sorunu o zaten. Demokrat Parti zaten seçime girmeye yeterliliği olsa da iddiası olan bir parti değildi. Bunlar CHP’nin peşine takılarak malum ittifak oluşturdular. HDP ise ittifakın gizli ortağı. HDP’nin bu ittifakın içerisinde yer alması istendi. İYİ Parti varsa HDP giremiyor. HDP’yi koysanız İYİ Parti dışarıda kalıyor. CHP’nin bir kısmı da belki bundan rahatsız. Hepsini topladığınızda münferiden ayrı ayrı almış oldukları oyların toplamını alamıyorlar. Dolayısıyla bunu gerçekleştiremedikçe, belki bölgesel olarak birbirlerine destek vereceklerini tahmin ediyoruz. Bu ittifaka “karşı ittifak” dememizin sebebi bu. Eğer Cumhur İttifakı olmasaydı böyle bir ittifak olmayacaktı.

Cumhurbaşkanımızın karşısında bir ortak aday formülü gündeme geldi. Burada bence A planı buydu. Bu gerçekleşmeyince B planı devreye girdi. Bütün Erdoğan muhalifi seçmeni toplayabilecek bir çatı planladılar. Darmadağınık oldular. Böyle olunca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iddiaları kalmadı. Bu sefer aynı gün yapılacak milletvekili seçimlerinde iddia ortaya koymak için bu ittifakı oluşturdular.”

Hedef: Meclis çoğunluğu

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop 24 Haziran’da hedeflerinin Meclis’e Anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla girmek olduğunu söyledi. Şentop, “Türkiye’de yeni bir sistem kurmuşuz. Bu sistemin bu ilk uygulamasında hem güçlü bir seçmen desteğine sahip bir cumhurbaşkanı hem de onunla beraber hareket edecek bir parlamento çoğunluğu olması gerekiyor” dedi.