Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 22 Nisan günü istifa ederek, İYİ Parti’ye katılan 15 milletvekili ile parlamentoda 5 milletvekili bulunan İYİ Parti’nin vekil sayısı 20’ye çıkarken, parti de TBMM’de grup kurmuş, İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimlerine katılması için engel kalmamıştı.

"CHP'YE DÖNÜYORUZ" DİYECEKLER



CHP'ye döneceklerini TBMM'de yapacakları basın toplantısı ile açıklayacak olan 15 milletvekilinin isimleri:

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal

Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın

Burdur Milletvekili Mehmet Göker

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Bursa Milletvekili Erkan Aydın

Çorum Milletvekili Tufan Köse

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu

İzmir Milletvekili Tacettin Bayır

Kayseri Milletvekili Çetin Arık

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş