CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 22 Nisan günü istifa ederek, İYİ Parti’ye katılan 15 milletvekili ile parlamentoda 5 milletvekili bulunan İYİ Parti’nin vekil sayısı 20’ye çıkarken, parti de TBMM’de grup kurmuş, İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimlerine katılması için engel kalmamıştı.
"CHP'YE DÖNÜYORUZ" DİYECEKLER
CHP'ye döneceklerini TBMM'de yapacakları basın toplantısı ile açıklayacak olan 15 milletvekilinin isimleri:
Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal
Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer
Ankara Milletvekili Nihat Yeşil
Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın
Burdur Milletvekili Mehmet Göker
Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Bursa Milletvekili Erkan Aydın
Çorum Milletvekili Tufan Köse
Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu
İzmir Milletvekili Tacettin Bayır
Kayseri Milletvekili Çetin Arık
Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş