Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesini, "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil." diye değerlendirdi.
Hükümetten ilk 'CHP' yorumu
10.05.2018 - 14:20 | Son Güncelleme: 10.05.2018 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesini, "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil." diye değerlendirdi.
Etiketler : Bekir Bozdağ,
559646 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/559646.aspx
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