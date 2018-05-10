Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesini, "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil." diye değerlendirdi.