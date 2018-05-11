Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 53. İstişare Toplantısı’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nu Bursa iş dünyası temsilcileriyle buluşturdu. BTSO, yeni dönemin ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın konuk olduğu toplantıya Bursa iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin büyürken Bursa’nın da büyüdüğüne dikkat çekerek, “Türkiye yeni bir düzene yol alıyor. 24 Haziran’dan sonrasında yeni bir sisteme geçilecek. Ziyaret ettiğim iş dünyası temsilcilerine baktığımızda olumlu ve pozitif yorumlar alıyoruz. Daha hızlı karar mekanizmalarının hayata geçtiği, daha aktif siyaset ve icranın harekete geçtiği bir dönem başlayacak. İş dünyamızın temsilcileri bir an önce seçimlerin olup bitmesini bekliyor. 2018 yılı belirsizliklerin olduğu bir yıl olmasını istemiyoruz. Hükümet olarak alınan destekler noktasında seçime giderken yeni Türkiye üzerinde farklı bir iklim var. Bu istikrar ve güven ikliminin devam etmesi Türkiye’nin büyümesi noktasında çok büyük öneme sahip. Küresel manada şu süreci doğru okumalıyız” dedi.

Küresel sermayede gücün batıdan doğuya doğru kaydığını dile getiren Albayrak, “Bu kayma düzeni içinde 21. yüzyılın kodlarıyla okumayacaksak yeni denge ve dinamikleri ne şekilde harekete geçirmek lazım? Bursa ihracat şehri. Dünyanın dört tarafına ihracat yapıyor. 2030’a kadar dünyadaki birçok ekosistem farklı bir düzene gidiyor. İki ülkenin toplamı 3 milyarı geçecek. Kur etkisi üretim ve pazar çeşitlenmesi içinde dünyanın yarısı olan iki ülkenin ihracatı payı ne kadar biliyor musunuz? Yüzde 2-3 kadar. Yok denecek kadar az. Biz AB ticaret ve ihracat anlamında gayet büyüyen bir ilişkide yol alıyoruz. Yeni pazarları genişletmemiz lazım. Dünyanın yarısını yok sayamayız. Çin pazarının turizmine etkisi 130-140 milyon nüfustur. Ticaret dengesi ve büyüyen ekonomi ile kaynak çeşitliliğinde bakarsak dünyanın 2 büyük ekonomik toplamı başka bir yere gidiyor. Türkiye bu küresel ekosistemde yeni kaymaların en kritik kuşağında yer alıyor. Bunu her ortamda söylüyorum. 500 yıllık ekosistem değişiyor. Ticaret ana yılları değişiyor. 10 yıllık içinde iletişim altyapı ve enerji alanında iyi olmalıyız. Köprüyü geçtik. Dünyanın en büyük havaalanını yapıyoruz. Özellikle büyüyen ekonomiyi destekleyenler noktasında üretim kapasitesi ile OECD‘de birinciyiz” diye konuştu.

Son birkaç haftada algı operasyonları yapıldığını vurgulayan Albayrak, “25 Haziran’da başka bir Türkiye var. Daha sonuç odaklı büyüme endeksli, tek vücut bir Türkiye var. Ortada bir pasta var. İhracat piyasası ve pastası. Bizim bu pastadan payımız arttıkça doğal olarak diğer ülkelerin payı düşecektir. O ihracatı düşen ülkelerin firmaları ülkelerine şikayet edip en basit ticari ahlak söylemiyle kıskançlık duyuyordur. Bugünden sonra da 81 milyonu kucaklayan güçlü Türkiye vizyonuyla bu ideale hep birlikte taşın altına elimizi koyup yürüyeceksek büyük teminatı olan Cumhurbaşkanımızın dik ve kararlı duruşuyla bundan sonra emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından basına kapatılan programda Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak iş adamlarının sorularını yanıtladı.