Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının Final Programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"HEDEF 350 BİN MİSAFİR ÖĞRENCİ"

Ülkemizde Türkiye Bursları adıyla kurumsallaştırdığımız program vasıtasıyla ülkemize gelen ve kendi hesabına okuyan 115 bin misafir öğrencimiz bulunuyor. Dünyanın neredeyse her ülkesinden öğrenciye sahibiz. Hedefimiz ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 350 bine çıkarmaktır. Böylece dünyada en çok misafir öğrenci barındıran ilk 5 ülke arasına gireceğiz, hedefimiz budur.

"FETÖ İSTİSMARINA KARŞI TEDBİR"

Misafir öğrencilerimizi kabulden, eğitime ve mezuniyet sonrasına kadar her aşamada, İslam'ın ve Türkiye'nin düşmanı bu terör örgütünün (FETÖ) istismarından kurtaracak tedbirleri aldık, alıyoruz.

"ER YA DA GEÇ ORADA ÇÖKERTECEĞİZ"

Arnavutluk da maalesef işte o FETÖ terör örgütünün adeta istilası altında. Tabi görüşmelerimiz oluyor. Er veya geç orada da onların o müstevli hareketini çökerteceğiz. Her geçen gün orada mesafe alıyoruz ve Maarif Vakfımız Arnavutluk'ta okulları teslim alma sürecini devam ettiriyor.

"ÇITAYI YÜKSELTEREK SÜRDÜRECEĞİZ"

Maarif Vakfı'mız özellikle Afrika'da, bunun yanında biraz da yavaş da olsa Balkanlar'da yürüttüğü faaliyetlerle mahallinde eğitim öğretim konusunda önemli mesafe katetti. Vakfımızın kısa sürede hayata geçirdiği projelerle sadece Afrika'da 10 bin öğrenciye eğitim öğretim veriyor olmasını önemli görüyorum. Yunus Emre Enstitüsümüz dünya çapında sayıları 55'e ulaşan Türk Kültür Merkezi ile çok güzel faaliyetler yürütüyor. Esasen hepsi de birbiriyle ilişkili olan faaliyetleri inşallah yeni dönemde çok daha koordineli, çok daha yakın iş birliği içinde ve sürekli çıtayı yükselterek sürdüreceğiz.

MİSAFİR ÖĞRENCİLERE MÜJDEYİ VERDİ

Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum misafir öğrencilerimiz kendi ikamet belgelerini yenilemek mecburiyetindeler. Kurum önünde çok ciddi yığılmalar yaşanıyor. 115 bin öğrencimizin tamamı ikamet belgelerini kendi üniversitelerinden alabilecekler.