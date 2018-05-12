Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran genel seçimleri nedeniyle AK Parti’den seçime katılan milletvekili aday adayları bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği organizasyonda aday adayları hem kahvaltı yaptı hem de sohbet ederek birbirlerine şans diledi. Yaklaşık bin 400 aday adayının katıldığı organizasyona AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Programda konuşma yapan Yazıcı ve Şenocak’ ı aday adayları büyük bir dikkatle dinledi.

Kürsüden net mesajlar veren Yazıcı aday adaylarına seçilseler de seçilmeseler de partiyle bağlarının asla bitmemesi gerektiği söyledi.

"Siyasete millete hizmet etmek için girenler var, işte AK Parti budur ’’

Siyasete girme amacının millete hizmet olması gerektiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı,"Siyaset gönüllü bir iştir. Buraya zorla geleniniz var mı? Yok. Biz de zorla gelmedik. Oturduk kuruluş süreçlerinde genel başkanımızın etrafında müzakere ettik. Gönüllü olarak Türkiye’nin yönetimine talip olduk. Hep birlikte AK Parti’yi inşa ettik. Bizim işimiz, partiye bağımız o adaylar belirlendiğinde asla bitmemelidir. Bitiyorsa o zaman biz siyasete çok farklı amaçlarla girmişiz demektir. Siyaseti, siyaset kurumunu çıkar elde etmenin aracı olarak görüp gelenler var. Bunlar Türkiye’de dün vardı, bugün var, yarın da olacak. Siyasete siyaset kurumunu, partiyi kendi statüsünde değişiklik sağlamanın aracı olarak görenler var. Bir de siyasete siyaset kurumunu millete hizmet etmek, milletin sorunlarını çözmek, hayat standardını yükseltmek ve aziz millete nerede olursa olsun ‘yolumuz yoktu yol yaptık, suyumuz yoktu su getirdik,aşımız yoktu aş sağladınız Allah razı olsun’ diyenlerin sağladığı o mutluluğu paylaşmak için girenler var. İşte AK Parti budur" dedi.

"Cumhurbaşkanımızı yeni dönemin ilk başkanı yapacağız"

Amaçlarının İstanbul için hedefledikleri yüzde 60+1 oranını tutturmak olduğunu dile getiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise "Bugün milletvekili aday adaylarımızla güzel bir program yaptık. Süreç içerisinde bir sürü aday adayımız oldu. Yaklaşık bin 400’e yakın İstanbul’ da bay, bayan, genç, engelli kardeşlerimizin bu süreç içerisindeki müracaatlarından sonra biz istedik ki böyle güzel bir günde hep beraber bir araya gelelim. Ben öncelikle katılan bütün aday adaylarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçle alakalı mülakatlarımız bugün bitecek. Daha sonra üst kurul değerlendirmelerinden sonra inşallah ayın 21’inde de kesinleşmiş adaylarla hep beraber sahada bir çalışma tempomuz başlayacak. Tabi burada adaylarla sadece çalışma anlamı değildir. Bizim bu sahada konuştuğumuz kardeşlerimiz listeye girsin ya da girmesin bütün arkadaşlarımızla bu süreci inşallah beraber yaşayacağız. Kapı kapı hep beraber dolaşacağız. Esnaflarımıza gideceğiz. Halkımızla beraber olacağız. Amacımız 24 Haziran akşamında AK Parti’mizin İstanbul’a koyduğu 60+1 hedefini yakalamak için bütün aday adaylarımızla bu uğurda mücadele edeceğiz. Ahitleştiğimiz aday adaylarımızla süreci önümüzdeki haftalar itibariyle başlatacağız ve 24 Haziran akşamında zaferle çıkılacak bir yolun başlangıcını başlatıp, Cumhurbaşkanımızı yeni dönemin ilk başkanı yapacağız" diye konuştu.

"Yüzde 65’in üzerinde bir oyla da inşallah Cumhur İttifakı’nı seçeceğiz"

Seçilmesi halinde 15 Temmuz ruhunu mecliste yaşatmak istediğini söyleyen 27'nci Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Aday Adayı ve 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, "15 Temmuz’u temsil eden AK Parti’dir. Biz 15 Temmuz’un ruhunu burada buluyoruz. 15 Temmuz ruhu Çanakkale ruhudur, Yenikapı ruhudur. Yenikapı’da birlik beraberliğimizi tescil ettiğimiz gibi bundan sonra 24 Haziran’da da bu beraberliği sürdüreceğiz. Biz milletimizin basiretine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızı yüzde 65’in üzerinde bir oyla da inşallah Cumhur İttifakı’nı seçeceğiz. Orada büyüklerimiz de bize yer verirse, milletimiz bizi takdir ederse o ruhu yaşatmak istiyoruz. Ayrıca ülkenin en büyük eksiği olan üretime çok önem veriyoruz. Projelerimiz var. O projelerimizi de gerçekleştirmek istiyoruz. Biraz önce sayın Hayati Yazıcı anlattılar. Ülkemiz nereden nereye geldi. 2002 yılında 1 Milyon Dolar alabilmek için IMF’nin kapılarında bekleyen başbakanlar bugün dünyada parmak ısırtan projelere imza attı. Yerli üretim çok önemli. Uluslararası projelerde yaptığımız başarılar SİHA'larımız, İHA'larımız ve millileşmemiz bu paralel yapının yok olmasıyla birlikte inşallah bütün terör örgütlerini de çökerteceğiz. Muasır medeniyetlerin üzerinde Cumhurbaşkanımızın yanında yer alıp mücadelemize devam edeceğiz ve o seviyeye ülkemizi çıkaracağız. Daha yaşanılır bir ülke bırakacağız" dedi.