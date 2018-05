Türkiye Gazetesi

Programın sonunda bir gazetecinin MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin cezaevi affı önerisiyle ilgili sorusunu üzerine, “Hükümet olarak gündemimizde af yok” dedi.



Akyazı Beldesinde düzenlenen programa Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başbakan'ın konuşmasından satırbaşları;

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan 10 Adet Kırsal Kalkınma Projesi toplu açılışı ile 250 Bin Düve Projesi ilk teslim törenine katıldı. Kırsal kalkınma destekleriyle yapılan tesislerin açılışı dışında iki tane önemli Tarım Bakanlığının faaliyetini de gerçekleştirdiklerini anlatan Başbakan Yıldırım, “250 bin düve projesi. 500 bin koyun projesi vardı. Şırnak’ta başlatıldı. 250 bin düve projesi Erzincan’dan başlatılıyor. Dalga dalga diğer illerimize dağılacak” dedi.

Et ithalatı ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yıldırım, “Türkiye’nin bir sorunu var. Bunu sorun olarak görüyoruz. Biz et ithalatı yapıyoruz. Niye et ithalatı yapıyoruz. Hayvan varlığımız artmış. 30 milyondan 44 milyona, büyükbaş 10 milyondan 15 milyona çıkmış. Hayvan varlığımızda yüzde 50 artış var. Yıllık tüketim 6.7 idi. Şimdi 15 kiloyu buldu. Hayvan varlığımızın artışı ile et tüketimi artışı aynı değil. Bu neyi gösteriyor refahı gösteriyor. Et tüketimi de aynı şekilde büyümüş oldu. Hayvancılıktaki artış aynı hızla olmadığı için bir müddet daha ithalat yapacağız. Bu projeler ithalatı azaltıp hatta tamamen bitirmek yerli ürünlerimizin yerli hayvancılığımız geliştirmek. Bazıları diyor ki köyler boşaldı. Nasıl hayvan sayımız arttı? Nasıl olduğunu söyleyeyim hayvancılık yapma anlayışı değişti. Eskiden böyle 5 bin, 10 bin 20 bin baş hayvan çiftlikleri yoktu. Tarımda da aile köy hayvancılığından işletme anlayışına geçildi. Bu artık ticari bir iş olarak görülmeye başlandı. Ölçek büyüdü. Her yerde yok” diye konuştu.

“79 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz”

Türkiye’de 145 ton sertifikalı tohum üretimi yapılırken bugün bunun yedi kat arttığına dikkat çeken Başbakan Yıldırım, “Türkiye ihracatçı konumuna geldi. 79 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Yeter mi yetmez. Tarımda hayvancılıkta gıdada lider ülke olana kadar durmak yok yola devam. Genç çiftçilerimizin evlatlarımızın sadece geçen yıl ürettikleri 195 projeye destek verdik. Genç çiftçi desteği. 16 yıl önce Erzincanlı çiftçi hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız yalnızdı. Sesini duyan yoktu. Şu anda Ziraat Bankasından aldığı krediyi çiftçilerimiz yüzde 99 oranının üzerinde geri ödüyorlar. Erzincan’da kredi dönüş oranı yüzde 99.9. Erzincanlı sözünün sadık insanıdır. Borcunu namus bilir, az yer az içer borcunu öncelikle öder.

Her şeyi yaptığımızı iddia etmiyoruz. Milletimizin artık günlük hayatını bile sürdüremediği temel sorunlardan kurtardık. Sağlık bunun en önemlisi. Güvenlik eğitim, adalet en önemlisi. Her şeyden önce kalkınma, büyüme. Fakirlikten zarar gelir. Yoksulluğun gözü kör olsun diye bir laf vardır. Yoksulluğu ortadan kaldırmak adına gayret ettik. İşimiz burada bitmiyor. Bundan sonra daha çok yapacak işimiz var” diye konuştu.

“Milli irade örseleniyor, sürekli milli iradeye saldırı var”

Ülke olarak yeni bir döneme girdiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, “Yönetim sisteminde değişiklik yapıyoruz. Durum dururken mi yapıyoruz. 15 Temmuz’u unuttunuz mu? Gezi olayları, 17-25 Aralık, AK Parti iktidarının yaşadıkları, parti kapatmalar, son 60 yılda bu ülkenin başına gelmedik kalmadı. Milli irade örseleniyor. Sürekli milli iradeye saldırı var. Vatandaşımız doğrudan demokrasiye geçsin. Dolaylı değil. 16 Nisan’dan bir anayasa değişikli gerçekleştirdik. AK Parti olarak biz tek başımıza yapamazdık. Bugün cumhur ittifakı ile seçime gittiğimiz MHP ile birlikte yola çıktık. ‘Mesele memleket olursa gerisi teferruattır( diyen MHP ülkücü kardeşlerime teşekkür ediyorum. Anayasa değişikliği ile başlayan bu yolculuk meclise getirdik orda bitmiyor. Halk oylaması. Milletimize anlattık. 94 yıllık yönetim sistemini niye değiştiriyoruz. Teferruatlarını anlattık millet ikna oldu. Muhalefet ikna olmadı. Biz gelirsek eskiye döneriz diyorlar. Geleceğe bakın. Yönünüzü ileriye bakın. Türkiye ileriye bakarsa hedeflerine ulaşır. 24 Haziren 16 Nisan halk oylamasında verilen kararın uygulamasıdır. Millet bu kararı verdiyse ‘24 Haziran’da bunu tamam ben bu kararı verdim şimdi teyit ediyorum Allah selamet versin’ diyeceği bu. Vatan kararını seçimini de yapacak. Milletin kararı başımızın tacıdır. Türkiye nereden nerelere geldi. Bu seçimin bir özelliği var. Burada ilk defa milletvekili sürekli seçimi yapılıyordu, hükümet seçimi yapılmıyordu. Hem hükümet hem milletvekilliği seçimi yapılıyor. Vatandaş milletvekili seçiyor bir türlü hükümet kurulamıyor. Memleketin işleri yürümüyor. İşi tamamlayalım. Kararı verelim. Sandıklar açılsın bir yandan kim yönetecek ülkeyi 5 yıllığına cumhurbaşkanı. Diğer yandan da bizi mecliste kim temsil edecek onları da seçelim. Gitsinler onlar kendi işine baksın Cumhurbaşkanı da kendi işine baksın. Sen sağ ben selamet. Yapacağımız o. İnşallah bu sistem herkesi terbiye ediyor. Birbirine benzemeyenler bile bir araya geliyor. Benzemezler ittifakı. Bir cumhur ittifakı var. Tabi onlara da başarılar diliyoruz Siyaset bir yarıştır. Herkes derdini anlatacak projelerini anlatacak. Seçecekler de sizlersiniz. Kararı vereceksiniz. Karar ülkemiz için en güzel karar olacaktır. Oy isterken şunu söylüyoruz, günahı ile sevabı ile artısıyla eksiyle 16 senemiz var. Onlar farkımız bu. 16 senenin hem sorumluluğunu taşıyoruz hem tecrübesini taşıyoruz. Gelecek 5 sene kararını verelim. Eğer tabii ki buradaki kararınız devam yönünde olursa bu hizmetler aynen artarak devam edecektir. Şimdi bugünlerde tamam diye bir kampanya yapıyorlar sanal alemde. Sanalla yalanla dolanla bu işler olmaz. Sonuç Sanal alemde alınmaz. İktidarın adresi sandıktır. Sanal alem değildir. Sanal oylamayla iktidar olunmaz. Bu işi 12 sefer tecrübe ederek bugünlere gelmiş biri iktidardan bahsediyorum. Millet boyumuzun ölçüsünü aldı. Ve ondan sonrada elbisemizi giydirdi yola koyulduk. Kiminle memleket sevdalısı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile. İnşallah yeni sistemin ilk seçiminde cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. İçeride ve dışarıda ülkemizin hızını kesmek isteyenlere 24 Haziran’da gereken cevabı vereceğiz” dedi.

“O terör çemberini şer kuşağını biz yok etmekte kararlıyız”

“Seçim kazanma diye bir dertleri yok. Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin de böyle bir şey olur mu?” diyen Başbakan Yıldırım, “Dışarıdakiler de hazmedemiyorlar. Bağımsız bir dış politika izliyoruz. Sınırları değiştirecekseniz yeni ülkeler şeni şer kuşakları oluşturacaksanız buna Türkiye izin vermez diyen bir Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti var. Afrin’e bakın, Cerablus’a bakın. Dışarıdan gelecek tehditleri de bertaraf edecek karaları alıyor tehlikeyi tehdidi topraklarımıza gelmeden orada durduruyoruz. Ülkesinin sınırları dışında operasyon yapan kaç ülke var. Az sayıdaki ülkeden birisi de Türkiye’dir. Yani orada PKK’nın kuzenleri PYD, YPG ne işleri var. ABD bunlarla niye iş tutuyor. Buradaki o terör çemberini şer kuşağını biz yok etmekte kararlıyız. Afrinde yaptık Elbabta yaptık. Başka nerede olursa yaparız. Bizim için milletimizin güvenliği kardeşliği ve toprak bütünlüğümüz her şeyin önünde gelir. Tarih boyunca hiç boyunduruk altına girmemişiz. Alsa esaret olmamış. Esarete katiyen yol vermeyen bir medeniyetimiz geçmişimiz var. Türkiye'ye rağmen bu bölgede kimse yanlış hesap yapmasın” diye konuştu.