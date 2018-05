Türkiye Gazetesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım ve Hayvancılık İstişare Toplantısında partililer, ilçe belediye başkanları, mahalle muhtarları ve çiftçilerle bir araya geldi. Fakıbaba, Türkiye'nin ithalat yaptığı zaman birilerinin sesinin yükseldiğini belirterek, "Saman ithal ediyorsunuz, yok et ithal ediyorsunuz diyorlar. İthal et yapmayan dünyanın hiç bir yerinde hiç bir ülke yok. Amerika'da dahil, Hollanda'da dahil. İthalat yaptığımız zaman bakıyorsunuz birilerinin sesi yükseliyor. Şunu da ithal eder duruma geldik, bunu da ithal eder duruma geldik diyorlar. Onlara diyorum ki gelip bir Balıkesir'e bakmaları lazım. Balıkesir'de çiftçilikle uğraşan insanlar, hayvancılıkla uğraşan insanlar nasıl üretiyorlar. Bunu görmeleri lazım. Bardağın hep boş tarafına değil, dolu tarafına da bakmak lazım" dedi.



Balıkesir'i turizmle ünlü olarak bildiğini söyleyen Fakıbaba, Balıkesir'e geldiğinde gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili projeleri daha üst seviyelerde gördüğünü dile getirerek, "Balıkesir'in turizmle çok ünlü olduğunu biliyordum. Ama buraya gelip gördüğüm zaman insanların hayvancılık ve tarımı daha çok ön plana aldığını gördüm. Daha fazla onunla ilgileniyorlar. Yani deniz kenarına gelen turisti ikinci plana bırakmışlar. Daha fazla gıda tarım ve hayvancılıkla ilgileniyorlar. Bu beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.



Fakıbaba, "Kırsalda ilerleme gelişme olmadan şehirler mutlu olamaz. Şehirler iyi yönetilemez. Şehirler iyi yönetilemiyorsa ülke iyi yönetilmez. Ama kırsal kalkınmamız da, şehirdeki kalkınmamız da, ülkemizdeki kalkınmamız da yıllar öncesine baktığımızda gurur duyduğumuz olaylar ile karşı karşıya kalıyoruz. Ve öyle teklifler alıyorum ki mesela dün akşam Brezilya Tarım Bakanı ile beraberdik. Hayranlıkla Türkiye'yi izliyorlar. Ve diyorlar ki, 'Biz size et veriyoruz, hayvan veriyoruz' Onun karşılığında biz de diyoruz ki 'Sizin tükettiğiniz nedir, baldır. Biz size bal vereceğiz. Ne tüketiyorsunuz fındık. Biz size fındık vereceğiz' Artık ticareti de Türkiye kuralına göre yapıyor. Türkiye her geçen gün daha ileriye gidecek" şeklinde konuştu. Toplantının kalan kısmı basına kapalı devam etti.