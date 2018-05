Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

LONDRA

İngiltere’ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadrolarda değişim sinyali verdi. Erdoğan, bir gazetecinin “Milletvekili aday listelerinde yeni isimler mi olacak?” sorusuna, şu cevabı verdi: “Yeni isimler noktasında bu âdeta iki kere iki dört... Biz, hücre yenilemesini siyasette başaran bir partiyiz ve mevcutla yetinen değil, kadrosunu, hücrelerini sürekli olarak yenileyen, güçlendiren, nerede eksiklerimiz var, aksamalarımız var, bunları gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Biz siyaseti, Ankara’ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Ankara’ya taşınıp, parlamentoya doğru dürüst gelmeyen bir ekiple yürümek, böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabii ki onlarla artık yürümek mümkün değil. Onun için kadroyu tazelemek, bu bizim için çok önemli.”

Bir gazetecinin “Faiz indiriminde bir düşüş yaşandı. Bunun yeterli buluyor musunuz?” sorusu üzerine Erdoğan şunları kaydetti:

“24 Haziran’dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı bir şekilde gelişecek. Çünkü ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası babası olarak görüyorum. Attığımız adımlar hemen tesirini gösterdi. Şu anda 0,98 bazda bir düşüş yapıldı. Bu bile hemen konut satışını etkiledi. Bunlar gerçek. Ama birileri gibi de öyle ‘Bedava konut verelim, daire verilim.’ böyle bir şey yok. Şimdi bir de böyle şeyler duymaya başladık. Bedava konut dağıtacaklarmış. Nasıl oluyor bu iş? Artık bunlara da alıştık. Ama benim milletim herhâlde bunu yutmayacaktır.”

Erdoğan “İsrail ve İran güçleri karşılıklı savaşıyor. Bizim de Suriye’de askerimiz var. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz?” şeklindeki bir sorusu üzerine de “Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Şu anda bize dokunana biz dokunuruz, bize dokunmayanlarla bizim bir işimiz olmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Londra’da Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu’nun kapanışında konuştu. Birleşik Krallık’ın Türkiye için Avrupa’daki en büyük ihracat pazarı olduğunu kaydeden Erdoğan “Toplam ticaret hacmimiz 16 milyar doların üzerinde. Başbakan May geçen yıl ülkemizi ziyaret etiğinizde kendimize bir hedef koyduk. Dedik ki 20 milyar doları hemen bulmamız lazım. Bunun için el birliği ile çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Konuşmasında Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine de önem verdiğini belirten Erdoğan “Orta Doğu’da kalıcı barış ve güvenliğin tesisi için çalışıyoruz. Suriye, Irak, Afganistan ve Somali gibi ülkelerin istikrara kavuşturulmasını hedefliyoruz. Terörizmin her türlüsü ile mücadele ediyoruz. Bu kapsamda aldığımız tedbirlerle kendi halkımız yanında Avrupa’nın ve tüm dünyanın güvenliğini de sağlıyoruz” dedi.