Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Başvuranlardan 34’ünün 18 yaşında olduğu belirtilirken; en geç aday adayı 12 Haziran 2000 doğumlu Burak Yurdakul, en yaşlı aday ise 79 yaşındaki Mustafa Öpöz oldu.

En fazla müracaat bin 387 ile İstanbul’dan yapılırken; en az müracaat Tunceli’den geldi. Aday adaylarının tahsil durumlarına bakıldığında başvuranların 5 bin 331’i lisans, ön lisans ve lisans üstü mezunu. Aday adaylarının yaş ortalamaları da dikkat çekti. Buna göre, 45-55 yaş aralığında 2 bin 362 aday yer alırken; 55-65 yaş aralığında ise bin 55 aday başvurdu. 65 yaş üstü başvuru sayısı 193 olarak belirtildi.

Aday adaylığı için 56 farklı meslek grubundan başvuru yapıldı. Her seçim dönemi gibi en yoğun ilgiyi yine hukukçular gösterdi. Aday adaylarından 693’ü avukat, 684’ü mühendis-mimar, 368’i özel sektörde yönetici, 290’ı öğrenci, 236’sı öğretmen ve 218’i doktorlardan oluştu.

İlk tur elemeleri geçen hafta sona erdi. Temayüle; mevcut milletvekilleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri girmedi. 14 komisyon 6 gün boyunca yoğun mesai harcayarak 7 bin 343 kişilik listeyi 2 bin 100 kişiye indirdi. 600 kişilik son liste 21 Mayıs’a kadar netleşecek.