İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'deki Hard Talk programına konuşan  Erdoğan,  ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesini doğru bulmadığını  yineleyerek, "Bir defa devletler arasında devamlılık esastır, hele hele  anlaşmalar, uluslararası bir devamlılığın teminatıdır. Amerika, İran ve bunun  yanında diğer 5 ülke, anlaşmalar yapıldı, imzalar atıldı. Dolayısıyla buradaki  atılan imzalarla da ortaya bir ortak eylem planı çıktı. Bu ortak eylem planının  korunması gerekir." diye konuştu.

ABD'nin kararının, bölgede bir silahlanma yarışı başlatıp  başlatmayacağı ile ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Bakın Amerika, 5 bin tır  Suriye'ye silah gönderdi, 2 bin kargo uçağı silah gönderdi. Bu silahlar buraya  niye geldi? Zaten bölgede böyle bir silahlanma yarışı şu anda Amerika tarafından  sürdürülüyor ve bu, Amerika'nın silahlanma yarışı içerisinde 20 tane hassasiyeti  göz ardı etmesi anlamına geliyor."  yanıtını verdi.

"Obama ile İran arasında atılan o adım, bana göre olumlu bir adımdı"  ifadesini kullanan  Erdoğan, "Bir barış adımıydı, ama şimdi bu barış ortadan  kaldırılmak suretiyle yeniden bölgede bir sıkıntılı süreç başlayacak. Biz artık  bunun endişesini taşıyoruz ve bu atılan adımı da doğrusu biz onaylamıyoruz, doğru  da bulmuyoruz." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararı almasının, kendisinde hayal  kırıklığı oluşturup oluşturmadığı şeklindeki soruya karşılık Erdoğan,  şunları  söyledi:

"Şu anda bu atılan adımı doğru bulmadığımız için tabii ki bu bizde bir  hayal kırıklığı meydana getiriyor. Çünkü biz bölge barışından yanayız. Bölgede  barışı tehdit eden her adımı biz tehlikeli buluyoruz. Ve şu anda da bölgedeki  barışı tehdit eden bu yaklaşımı, bizim tasvip etmemiz asla mümkün değil."

İSRAİL BÖLGEDE SÜREKLİ OLARAK TERÖR ESTİRİYOR

İsrail ve İran arasındaki gerilimin kontrolden çıkması ihtimalinin  sorulması üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Şu anda kontrolden çıkmasından endişeleniyor musunuz sorusu, bana  göre eksik olur. Şu anda İsrail bugün Suriye topraklarına 50 civarında füze atmışsa, bu nedir? Bu adeta bölgede bir savaşı tahriktir, tetiklemektir. Ve İsrail zaten buralarda, bu bölgede sürekli olarak terör estiriyor. Şimdi atılan  bu adım da yine teröre yönelik bir adımdır. Bunları hoş görüyle karşılamak mümkün  değil. Niçin bu füzeler atılır, neden atılır, ne yapılmak isteniyor?"

İsrail'in İran Devrim Muhafızları'na yaptığı saldırıyı, Golan  Tepeleri'ndeki İsrail pozisyonlarına saldırı üzerine gerçekleştirdiği yönündeki  haberleri de değerlendiren Erdoğan, "Bu haberin ne denli sağlıklı olduğu bir defa  şu anda belirsiz, İran böyle bir şeyi kabul etmiyor. İran böyle bir şeyi kabul  etmediğine göre, buna tek taraflı bir yorum getirmek yanlış olur." diye  konuştu.

Konuyla ilgili olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüğünü  belirten Erdoğan, "Onlar böyle bir şeyi kabul etmiyorlar. Ve bu gidiş de iyi bir  gidiş değil. Dolayısıyla bir an önce barışa yönelik adımları atmak gerekir. Eğer  barışa yönelik adımlar atılmazsa, Ortadoğu'nun geleceği ciddi sıkıntılara gebe."  ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin bu konudaki yaklaşımlarını gözden geçirmeleri  gerektiğini ifade eden Erdoğan, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin  Suriye'deki operasyonlarının, daha olumsuz sonuçlar doğurmasından endişe ettiğini  söyledi.

İran nükleer anlaşmasının kurtarılma ihtimali olup olmadığı şeklindeki  soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amerika'nın takındığı tavrı diğer ülkeler kabul etmiyor. Biz  diyorlar, Amerika'nın takındığı bu tavrı kabul etmiyoruz, biz ona da uymayacağız,  bu kadar açık net ortada. Amerika'da şu andaki nükleer silahların sayısı ne  kadar, Fransa'da nükleer silahların sayısı ne kadar, bütün hepsinde nükleer silah  var. Bütün bunlar nükleer silahlarla dünyayı tehdit ederken, başkalarının nükleer  silah edinmesini ise tehdit olarak kabul ediyorlar. Bunları anlamak mümkün değil  ve biz asıl dünya barışının tehdidini burada görüyoruz."

RUSYA VE İRAN İLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye'nin Suriye'de rejime destek veren Rusya ve İran ile  işbirliğini neden tercih ettiği sorusuna da Erdoğan, "Ben Beşar Esed'e bugün de  karşıyım, Beşar Esed'in yanında değilim. Fakat gerek Rusya'yla, gerekse İran'la  üçlü olarak attığımız bu adımlar, Suriye'deki halkın barışına yönelik bir adımdır  ve buna yönelik bir adımı atıyoruz." yanıtını verdi.

"Eğer biz Amerika, İngiltere, Fransa, onlarla beraber bu işleri  yürütebilseydik, bugün belki onlarla beraber bu süreci işletirdik" diyen Erdoğan,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama onlarla beraber bu süreci işletemedik. Örneğin bir Rakka  operasyonunda Amerika, terör örgütleriyle beraber hareket etti. Beraber yapalım  bu işi dedik, bizimle beraber yapmadı. Bizimle beraber yapmayınca, biz terörle  mücadelede orada bizimle beraber hareket etmeye karar veren Rusya'yla bu adımı  atmış olduk ve şu anda da biz, kuzey Suriye'deki bu operasyonlarımızda Rusya'yla  beraber süreci işletiyoruz."

Erdoğan,  Türkiye'nin Suriye'de şu ana kadar PYD-YPG gibi terör  örgütlerini çökertmeye dönük çaba sarf ettiğini belirterek, "Bizim Kürt  vatandaşlarımızla da, Suriye'deki Kürtlerle de münasebetlerimiz hiç olmadığı  kadar iyi. Ama bir de orada terör örgütü olanlar var, birisi bunların PYD'dir,  öbürü YPG'dir." diye konuştu.

Türkiye'nin bu terör örgütleriyle orada bir terör koridoru  oluşturulmasına müsaade etmediğini ve etmeyeceğini belirten Erdoğan, "Mücadeleyi  Afrin'de de öyle verdik, Cerablus'ta da öyle verdik, öyle vermeye de devam  ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kesinlikle biz Esed'in yerinde kalmasını tasvip etmiyoruz,  istemiyoruz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'de Duma'daki saldırıda kullanılan  kimyasal nükleer özellikli malzemeleri, bu ülkede bu silahların varlığının  bilinmesi için bazı ülkelere de ilettiğini söyledi.

"Bunu dostlarımıza da anlattık, hala da anlatıyoruz" ifadesini  kullanan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak da bir defa Esed'in, yeri geldiği  zaman nükleer silahları kullandığının bilinmesi lazım. Ve şu anda da bunu aslında  bu ülkeler kabul ediyorlar da, ama daha önce yaptıkları açıklamalara ters düşmek  istemiyorlar, sıkıntı orada." değerlendirmesini yaptı.

BABADAN KALAN REJİM, BÜTÜN İHANETİYLE DEVAM ETMEKTEDİR

Türkiye'nin Suriye'de siyasi çözümden yana olduğunu anlatan Erdoğan,   şunları kaydetti:

"Bu siyasi çözümde de iki süreç var. Bunun bir tanesi malum  Cenevre'dir, bir tanesi Astana sürecidir. Cenevre bu işi çözememiştir ve Astana süreci başlamıştır. Ve Astana'da atılan adımlar, Cenevre'yi kaldırmaya yönelik değildir. Sadece Cenevre'nin tamamlayıcı bir cüzüdür. Bunun yanında bir adım daha attık, birisi Soçi'dir. Soçi'den sonra Ankara görüşmelerini yaptık. Şimdi Ankara  görüşmelerinden sonra da Tahran görüşmelerini yapacağız. Bütün buradaki hedefimiz; Suriye halkının içinde bulunduğu bu sıkıntıları atlatmasıdır."

Suriye'deki rejimi "terör rejimi" diye nitelendiren Erdoğan, "Babadan  kalan rejim, bütün ihanetiyle devam etmektedir ve bir terör devleti Suriye'de şu  anda vardır. Bu terör devletinden tamamen Suriye'nin kurtulması lazım." diye  konuştu.

S-400 FÜZELERİ

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerinin, NATO ile uyumlu  olmadığı iddialarıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu yaklaşım tarzınızı ben doğru bulmuyorum. Zira Stoltenberg, NATO  Genel Sekreteri çok açık net açıklama yaptı; üyelerimiz istedikleri ülkeden  istedikleri gibi silahları alabilirler. Eğer ben Türkiye olarak Amerika'dan  istediğim silahı alamıyorsam veya bir başka NATO ülkesinden alamıyorsam, bu  silahı nereden buluyorsam oradan alırım. Ve biz Rusya'dan ortak üretim yapmak  kaydıyla böyle bir anlaşmayı yaptık ve Rusya'dan da bu S-400'leri alıyoruz."

Füze sistemi ile ilgili olarak ABD Başkanı Trump ile de görüştüğünü  anlatan Erdoğan, "Dedim ki siz bize verdiniz de biz sizden almadık mı?  Vermediniz. Şimdi ise S-400'leri biz Rusya ile gayet iyi şartlarla alıyoruz ve  alacağız, anlaşmalarımızı da imzaladık. Ve bu konuda bizim yani 'alalım mı  almayalım mı', böyle bir endişemiz artık yok, onlar geride kaldı. Biz işi  bitirdik, imzalarımızı attık." diye konuştu.

BANA ÖYLE BİR REFERANS GÖSTERİN Kİ…

Başbakan eski yardımcısı Abdüllatif Şener'in, hükümete yönelttiği  eleştirilerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım. Bu referansın siyasette kıymeti harbiyesi yok." yanıtını verdi.

Şener'in referans alınmasını eleştiren Erdoğan, "Partimizden  ayrıldıktan sonra parti kurdu sıfırlandı, başkalarına yanaştı sıfırlandı. Yatıyor kalkıyor, şu anda Türkiye'nin 11,5 yıl Başbakanlığını yapmış, 4 yıl  Cumhurbaşkanlığını yapmış Tayyip Erdoğan'a ileri geri konuşmak suretiyle oradan  rant elde etmeye çalışıyor" diye konuştu.

BİZ TEKRAR KAZANIYORSAK HERKES BUNA SAYGI DUYACAK

"Türkiye bir hukuk devletidir, bu hukuk devletinin içerisinde her şey işler" diyen Erdoğan, 24 Haziran seçimiyle ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

"17 ay öne çekmek suretiyle ana muhalefetin bize meydan okumasına  karşı 'Haydi buyurun' dedik, onları meydana çağırdık; yaptığımız iş budur. Ve  Türkiye bu hukuk devleti içerisinde de yine aynı şekilde erken seçime gitme  noktasında, anayasa değişikliğini muhalefetle beraber yaptık ve hep birlikte bu  demokratik kararı aldık ve şimdi de 24 Haziran'da seçime gidiyoruz; olay bu."

Seçim sürecine ilişkin dile getirilen kaygıların sorulması üzerine  Erdoğan, "Türkiye'de sandık var ve bu sandığa AGİT de geliyor, farklı ülkelerden  de davetler yapıyoruz ve hepsinin huzurunda oylar kullanılıyor. Ve bu oylar kullanıldığı zaman kim kazanır ortaya çıkacak. Biz tekrar kazanıyorsak herkes  buna saygı duyacak. Kazanamazsak, biz kim kazanırsa ona saygı duyarız; olay bu  kadar basittir." yanıtını verdi.

AK Parti'nin ve kendisinin, seçimleri kazanamama ihtimaliyle ilgili  soruyu ise Erdoğan, "Bu soruyu bize niye sordunuz?  Daha iyi işte, eğer kazanmama  durumumuz söz konusuysa, kazanacak olanlar zil takıp oynarlar, rahat olun.  Batı'da siz de rahat olun, hele hele BBC çok rahat olsun." şeklinde  yanıtladı.

 "Tabii ki kazanmak için çaba göstereceğiz" ifadesini kullanan Erdoğan,  "Bütün ekibimizle, bütün gayretimizle kazanmak için bu çabamızı göstereceğiz.  Çünkü bizim bütün hedefimiz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne  çıkarmaktır ve bunun için de ilk 10'a Türkiye'yi dünya ekonomisi içinde  sokmaktır." diye konuştu.

Emeklilere iki ikramiye verilmesi kararının sorulması üzerine Erdoğan,  "Şimdi bu bizim dini bayramlarımız, işçiler ikramiye alır, memurlar almadığı için  rahatsız. Bundan dolayı biz bu seçimde memurlar için de böyle bir adımı attık,  böyle bir kararı aldık. Ana muhalefet bunu söylediği zaman kimse rahatsız  olmuyordu, biz bunu söyleyince rahatsız oldular, niye rahatsız oluyorlar? Paramız  var ki biz böyle bir ikramiyeyi memurlarımıza da veriyoruz." şeklinde  konuştu.

Yaşlılara verilen 250 liranın da 500 liraya çıkarıldığını belirten   Erdoğan, "Yaşlılar, bunlar bizim büyüklerimiz. Ama siz niye rahatsız oluyorsunuz,  ben ondan özellikle yani şu anda rahatsız oluyorum." dedi.

İNGİLTERE ZİYARETİ

Seçim süreci içinde İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaretin sorulması  üzerine Erdoğan, "Söz verdim, seçim kampanyası olduğu halde iptal etme yoluna  gitmedim, çünkü gerek Kraliçe ile gerek May ile gerek Johnson ile, hepsiyle  görüşmeleri yapacağız, orada başka görüşmelerimiz de olacak. Ve bunun yanında  Türkiye-İngiltere arasındaki ikili ekonomik ilişkiler, bunları gözden  geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilere değinen Erdoğan, "Şu anda  17 milyar dolar civarında olan aramızdaki ticaret hacmini daha da arttırmanın  gayreti içerisinde olacağız. Bunun yanında, yine biliyorsunuz, bizim şu anda  savunma sanayinde İngiltere ile Türkiye arasında ilişkilerimiz var, bunları  geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Brexit'ten sonra Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ilişkileri  geliştirmek için büyük fırsatlar  olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bu konuda da  Türkiye ve İngiltere arasında liderler olarak bir hazırlığın içerisindeyiz.  Temenni ediyorum başarılı bir ziyaret olacak." dedi.