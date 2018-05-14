Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kudüs elçiliğindeki kanlı açılışla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir. İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Bu soykırımı lanetliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

- Maalesed Filistin'de bugün yaşanan hadiselerde 55 Filistinli kardeşimiz şehid olurken, 2 bine yakını yaralanmıştır.

- Ben bu insanlık dramını, bu soykırımı hangi taraftan olursa olsun lanetliyorum. Ve buna sessiz kalanları da lanetliyorum. Zira herhangi bir yer de bu tür hadiseler olduğu zaman veyahut ülkemize ziyarete gelenler bizlerle görüştüğü zaman, teröristlerle veridğimiz mücadelede teröristleri öldürdüğümüz zaman laf edenler şu anda sivilleri öldüren İsrail'e sessiz kalmaktadır.

- İsrail bir terör devletidir.

- Ne yazıkki ABD, PYD/YPG ile DEAŞ'a karşı mücadele ettiğini söyleyerek iş birliği yapıyorsa bugün de İsrail ile iş birliği yapmaktadır.

- İsrail'in yaptığı bir soykırımdır.

- Gayrimeşru bir karara karşı sadece demokratik hakkıını kullanan Filsitinlilere karşı yapılan bu saldırılar

- Türkiye olarak , Filsitinli kardeşleirmizle dayan ışma için yarından başklamak üzere üç gün milli yas ilan ettik. Ayrıca dönem başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbilriği Teşkilatı'nı toplantıoya çapğırıyoruz. Aynı gün öğlene kadar olağanüstü toplantımızı gerçekleştirecek, öğleden sopnra da Yenikapı meydanı'nda işgale karşı sesimizi yükseklteceiz.

- Öte yandan BMGK'yı acil toplanmaya çağırıyoruz.

- İslam İşbirliği Tekilatı olarak ramazan ayı boyunca ye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyaları düzenleyeceğiz.

- Bunun yanında liderleri bir taraftan şahsım ararken,i başbakanlarını başbakanımız, dışişleri bakanlarını da dışişleri bakanımız arayacaktır ki cuma günkü toplantıyı şanına yaralır şekilde gerçekleştirelim.

- Ayrıca istişarelerde bulunmak üzere Washignton ve Tel Aviv büyükelçilerimizi Ankara'ya çağırıyoruz.

- Bugünm zulme ve haksızlıa karşı isnanlığın dayanışma günüdür. Bugün diğer tüm inançlardan olanları bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.

- Tüm imkanlaırmızla Filsitinli kardeşleirmizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Ayrıntılar birazdan...