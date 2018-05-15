Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Siyasette 24 Haziran telaşı sürerken, ana muhalefet cephesinde de adayları belirlemek için yapılan çalışmalarda sona gelindi. CHP, 21 Mayıs’ta aday listesi YSK’ ya sunulacak, 24 Mayıs’ta da 600 milletvekili adayının tanıtımını yapıp, seçim beyannamesini duyuracak. Bu arada CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre partideki ‘sol grup’ ve ‘ulusalcı blok’ arasında milletvekili aday listesinde kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Sol grubun ÖDP Genel Başkanı Alper Taş gibi parti içinden olmayan ‘sol gelenekten’ gelen kişilerin aday gösterilmesi konusunda Kılıçdaroğlu’na baskı yaptığı belirtiliyor.

Öte yandan CHP’de seçim beyannamesi ile ilgili çalışmalar da son aşamaya geldi. CHP, hem belirlediği 600 milletvekili adayının tanıtımını hem de seçim beyannamesini 24 Mayıs’ta ATO Congresium’da yapacağı toplantı ile açıklayacak. Edinilen bilgilere göre seçim beyannamesinde, geniş tabanlı uzlaşmaya dayalı yeni anayasa vaadi yer alacak. Türkiye’nin beş temel meselesi olarak tanımlanan “adalet, dış politika, eğitim, ekonomi ve toplumsal barış” başlıkları ile ilgili tespitler ve çözüm yolları anlatılacak.

Başvurular için Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tekin Bingöl’e bölge bölge sorumluluklar verildi. Bu kapsamda, 5 genel başkan yardımcısı, aday adaylarıyla mülakat yaparak, bilgi notları hazırladı. Söz konusu notlar, milletvekili adaylarının belirlenmesi için Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na sunuldu.

CHP’ye 2 bin 319 aday adaylığı başvurusu yapıldığını, bunun bin 706’sının erkek, 613’ünün kadın, 166’sının gençlerden oluştuğunu bildirdi.