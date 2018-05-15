Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR LONDRA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de düşünce kuruluşu Chatham House’da, BBC’ye verdiği mülakatta ve Londra’da bir araya geldiği Türk öğrencilere hitaben yaptığı konuşmalarda Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan ABD’ye ve protesto gösterisi yapan Filistinlilerden 50’den fazlasını şehit eden, yüzlercesini de yaralayan İsrail’e çok sert tepki gösterdi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

“İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Bu insanlık dramını, soykırımı hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika ister İsrail, lanetliyorum. Bugünün, İslam dünyası olarak Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz. Teröristlerle verdiğimiz mücadele sebebiyle, teröristleri öldürdüğümüz zaman bizi hesaba çekenler, şu anda kendi topraklarını işgal edenlere karşı en ufak bir ses çıkarmıyorlar. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızın koordinasyonunda Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık. Sayın Abbas ve BM Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok liderle görüşmeler yapacağım. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz. Sağduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer inanç sahiplerinden herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de eğitim gören Türk gençlere seslenerek, "Meydanı buralarda FETÖ'cü, PKK'lı türlü sapkın görüşlere sahip hainlere, alçaklara asla bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

3 GÜN MİLLÎ YAS

Yenikapı’da miting

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Filistin’e destek için alınan kararları açıkladı. Bunlardan bazıları şöyle:

∂ Filistinli kardeşlerimiz için bugünden başlamak üzere üç gün millî yas ilan ettik.

∂ Bugün TBMM Filistin için özel oturumla toplanacak.

∂ Tel Aviv ve Washington büyükelçileri istişare için Ankara’ya çağrıldı.

∂ İslam İşbirliği Teşkilatı, cuma günü olağanüstü toplanacak.

∂ BM Genel Kurulu da acil toplantıya çağrılacak.

∂ Cuma günü öğleden sonra Yenikapı’da zulme karşı dev bir miting düzenlenecek.

∂ Pazar günü de Diyarbakır’da yine büyük bir miting yapılacak.

Kaybetsek zil takıp oynarlar!



Seçim sürecine ilişkin dile getirilen kaygıların sorulması üzerine Erdoğan, "Türkiye'de sandık var ve bu sandığa AGİT de geliyor, farklı ülkelerden de davetler yapıyoruz ve hepsinin huzurunda oylar kullanılıyor. Ve bu oylar kullanıldığı zaman kim kazanır ortaya çıkacak. Biz tekrar kazanıyorsak herkes buna saygı duyacak. Kazanamazsak, biz kim kazanırsa ona saygı duyarız; olay bu kadar basittir" cevabını verdi. Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin ve kendisinin seçimleri kazanamama ihtimaliyle ilgili soruyu ise "Bu soruyu bize niye sordunuz? Daha iyi işte, eğer kazanmama durumumuz söz konusuysa, kazanacak olanlar zil takıp oynarlar, rahat olun. Batı'da siz de rahat olun, hele hele BBC çok rahat olsun" şeklinde cevapladı.