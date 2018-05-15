Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan ve AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Başbakan'ın açıklamaları şöyle:

Dün bütün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olduk. ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı sonrası silahı olmayan gençler, insanlar protesto ettiler. Barışçı gösteri yapan mazlum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddet ve lanetle kınıyoruz. Barış iklimine benzin döken ABD yönetimini de kınıyoruz.



BARIŞA KARŞI BİR SABOTAJ

Şu ana kadar 60'a yakın kardeşimiz şehit oldu. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizle dayanışma göstermek amacıyla 3 günlük yas ilan ettik, bayraklarımızı yarıya indirdik. Ayrıca Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi de istişareler için çağırdık. Ayrıca TBMM de bugün özel bir oturum gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti ve 81 milyon vatandaşımızın Filistin’in haklı davasına bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek.

Amerikan elçiliğinin Kudüs’e taşınmasını barışa karşı bir sabotaj olarak görüyoruz ve kabul etmiyoruz.

MÜSLÜMAN KANI DÖKÜLEN BİR GÜN OLARAK TARİHE GEÇTİ

BMGK toplandı bu konuda bir oylama yaptı. 128 ülke ABD’nin bu karardan vazgeçmesi yönünde oy kullandı. Maalesef ABD yönetimi BM’nin, dünyanın 128 ülkesinin iradesini yok sayarak bu yanlış kararında ısrar etti. ABD elçiliğinin açılışı Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş durumdadır. Elçilikler esasen ülkelerarası ilişkileri geliştirmek için açılır ancak Amerikan elçiliğinin kan dökerek açılması son derece endişe vericidir.

TÜRKİYE BU ZULME SESSİZ KALMAYACAKTIR

Burandan bütün insanlığı bu vahşete karşı koymaya ve lanetlemeye davet ediyorum. Bütün inanç gruplarını, bütün siyasetçileri zulme karşı tek yürek olmaya davet ediyorum. İslam ülkeleri İsrail ile ilişkilerini mutlaka gözden geçirmek durumundadır. Bu zulme sessiz kalınmamalıdır. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır.

Cuma günü itibarıyla İİT Dönem Başkanı olarak bir olağanüstü zirve çağrı yaptık. 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olarak bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılığı sağlanmış bir Filistin devletinin vücut bulması bölgedeki barışın, istikrarın ve kardeşliğin tesisi için yegane yoldur.

YENİKAPI’DA “ZULME KARŞI DURUŞ” BULUŞMASI

Cuma günü bu zirveden sonra Yenikapı’da “Zulme Karşı Duruş” adı altında bir buluşma gerçekleşecektir. Bu büyük buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu bir parti programı değildir. Milletimizin kardeşimizle dayanışmasını göstermek amacıyla bir araya gelecek, Yeni Kapı ruhunun tazeleneceği önemli bir toplantı olacaktır. Hafta sonu inşallah Diyarbakır’da olacağız ve seçim kampanyamızaı bölgeden başlatmış olacağız.

MAZLUM MİLLETLERİN İRADESİNİ TEMSİL EDİYORUZ

AK Parti olarak bizler 81 milyon vatandaşımızın değil, ülke olarak aynı zamanda mazlum milletlerin iradesini temsil ediyoruz. Dünyadaki bütün mazlumların yüreğindeki Recep Tayyip Erdoğan sevgisi tesadüf değildir.

AK PARTİ'DE SÖZ AĞIZDAN ÇIKTI MI O YERİNE GELİR

Muhalefet sözcüleri, "emeklilere bayram ikramiyesi" konusunda vatandaşların kafalarını bulandıracak açıklamalar yapıyor. AK Parti'nin sözü senettir. AK Parti'de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda iki sefer, emekli maaşı kaç para olursa olsun, bakılmadan, her bir emeklimize bin lira bayram ikramiyesi verilecektir; nokta.

Şubat ayı işsizlik oranı açıklandı. Geçen yıl Şubat ayına göre bir düşüş yaşıyoruz, elhamdülillah. Yani 2 puanlık bir gerileme var, daha da iyi olacak. İlk çeyrek büyümesi Haziran'da açıklanacak. Orada da milletimizin yüzünü güldüren bir gelişme bekliyoruz.

YASAMA HEYETİNİ DE YÜRÜTME HEYETİNİ DE MİLLET SEÇECEK

Seçimin en önemli özelliği, artık idaredeki vesayet kalıntıları artık tamamen ortadan kalkmış oluyor. Önümüze bir cumhurbaşkanlığı, bir de milletvekilliği için sandık konulacak. Yasama heyetini de yürütme heyetini de millet seçecek.