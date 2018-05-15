Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye destek vermeyeceğini açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "İkinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceği" yönündeki iddialara cevap verdi.

Sputnik'in Perinçek'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Vatan Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Perinçek, adaylığı kesinleştikten sonra hakkında başlatılan haberlerin FETÖ ve HDP kaynaklı olduğunu ileri sürdü.

Daha önce seçimin ikinci tura kalması durumunda CHP'nin adayı İnce'ye destek vermeyeceğini açıklayan Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceği yönündeki iddiaları, "Bunların hepsi yalan dolan" ifadeleriyle yalanladı.