Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

May'in açıklamarından satır başları;

- İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz

- Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız şeffaf bir soruşturma yapılmalı

- İngiltere ile Türkiye’nin milli muharip uçak projesinin, derin ve kalıcı bir savunma ortaklığının başlangıcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Müttefikimiz Birleşik Krallık'ı ziyaret etmekten memmunum.

- 24 Haziran seçimlerinin yoğunluğuna rağmen ilişkilerin önemine atfen bu ziyareti gerçekleştirdi. İngiltere'nin darbe girişimi sonrası bakan düzeyindeki dayanışması bizim için önemlidir.İlişkimizi Brexit sonrası nasıl geliştirebiliriz bunları değerlendirdik.

- Birleşik Krallık ülkemizin Avrupa'daki 2. büyük ihraç pazarıdır.

- PKK, FETÖ gibi terör örgütü üyelerinin iadesi konusunda İngiltere ile işbirliğinin geliştirilmesini istiyoruz.

- ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasını tanımıyoruz. ABD'nin adımı İsrail'i cesaretlendirmiştir. Bu vahşeti bir kez daha lanetliyorum.

- (ABD) Tarih seni affetmeyecek, bu gerçeği göreceğiz. İsrail'i hiç affetmeyecek, bunu da göreceğiz.

- İsrail 'güçlüyüm o zaman haklıyım' diyerek bu adımları atmıştır. İsrail orada işgalcidir ve terör estirmeye devam etmektedir.

- Birleşmiş Milletler, harekete geçip İsrail'e dur demelidir.

- Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan kaçınılması şarttır.

- Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, (Filistin'deki) bu zulme son vermeye davet ediyorum.

- (İİT Olağanüstü Zirvesi) Dünyaya çok güçlü mesajı İstanbul'dan vereceğiz.