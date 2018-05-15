May'in açıklamarından satır başları;
- İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz
- Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız şeffaf bir soruşturma yapılmalı
- İngiltere ile Türkiye’nin milli muharip uçak projesinin, derin ve kalıcı bir savunma ortaklığının başlangıcı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Müttefikimiz Birleşik Krallık'ı ziyaret etmekten memmunum.
- 24 Haziran seçimlerinin yoğunluğuna rağmen ilişkilerin önemine atfen bu ziyareti gerçekleştirdi. İngiltere'nin darbe girişimi sonrası bakan düzeyindeki dayanışması bizim için önemlidir.İlişkimizi Brexit sonrası nasıl geliştirebiliriz bunları değerlendirdik.
- Birleşik Krallık ülkemizin Avrupa'daki 2. büyük ihraç pazarıdır.
- PKK, FETÖ gibi terör örgütü üyelerinin iadesi konusunda İngiltere ile işbirliğinin geliştirilmesini istiyoruz.
- ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasını tanımıyoruz. ABD'nin adımı İsrail'i cesaretlendirmiştir. Bu vahşeti bir kez daha lanetliyorum.
- (ABD) Tarih seni affetmeyecek, bu gerçeği göreceğiz. İsrail'i hiç affetmeyecek, bunu da göreceğiz.
- İsrail 'güçlüyüm o zaman haklıyım' diyerek bu adımları atmıştır. İsrail orada işgalcidir ve terör estirmeye devam etmektedir.
- Birleşmiş Milletler, harekete geçip İsrail'e dur demelidir.
- Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan kaçınılması şarttır.
- Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, (Filistin'deki) bu zulme son vermeye davet ediyorum.
- (İİT Olağanüstü Zirvesi) Dünyaya çok güçlü mesajı İstanbul'dan vereceğiz.