Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

ANKARA

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından yaşanan katliama sert tepki gösterdi. Yıldırım “Barışçı bir gösteri yapan mazlum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail’i ve bölgede barış iklimine benzin döken ABD yönetimini kınıyoruz” dedi. Başbakan Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, özetle şunları söyledi:



KARAR YOK HÜKMÜNDE

Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. İsrail’in şiddetine kol kanat geren ABD yönetimi bilmelidir ki zulüm nemrutları abat etmediği gibi masumlara kurşun yağdıranları da abat etmeyecektir. ABD elçiliğinin Kudüs’e taşınmasını barışa karşı sabotaj olarak görüyor ve kabul etmiyoruz. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Maalesef ABD yönetimi BM’nin, dünyadaki 128 ülkenin iradesini yok sayarak bu yanlış kararında ısrar etti. Sonuç; 61 insanın hayatı, binlerce insanın yaralanması. ABD elçiliğinin açılışı, Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçti. İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmelidir. Bu zulme sessiz kalınmamalıdır. Bakanlar Kurulu toplantısı ve Cumhurbaşkanımız ile istişarelerimiz sonucu, bu gelişmeler üzerine bir dizi karar aldık. Cuma günü itibarıyla İslam İşbirliği dönem başkanı olarak olağanüstü zirve çağrısı yaptık.



HERKESİ DAVET EDİYORUM

Cuma günü bu zirveden sonra Yenikapı’da ‘Zulme Karşı Duruş’ adı altında büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Buradan cuma günü saat 15.00’te Yenikapı Meydanı’nda yapılacak bu büyük buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bütün insanlık bu vahşete karşı koymalı ve lanetlemeli. Bütün inanç gruplarını, bütün siyasetçileri zulme karşı tek yürek olmalı. Bu bir parti programı değildir. Bu milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşlerimizle dayanışmasını göstermek amacıyla bir araya gelinecek ve bir anlamda ‘Yenikapı Ruhu’nun da tazeleneceği önemli bir toplantı olacaktır. Hafta sonu da inşallah Diyarbakır’da olacağız ve Diyarbakır’dan, seçim kampanyamızı başlatmış olacağız.



HA ŞUNU BİLSEYDİN BE...

Yıllar yılı haksızlıklara ses çıkarmayanlar, bugün sureti haktan görünüp üste çıkmaya çalışıyor. Meydanlarda özgürlük nutukları atıyorlar. Adaylar meydana çıktı ya ha babam bol keseden vaatler. Adayın biri çıkmış diyor ki ‘Bu ülkede başörtü sorunu bitti. İsteyen evinde, isteyen sokakta, isteyen devlet dairesini başını örter. ‘ Ha şunu bilseydin be kardeşim. AK Parti yaparken neredeydin? Yeni mi aklına geldi? Bütün bu engeller aşıldıktan sonra konuşmak kolay.

Sözümüz senettir mutlaka yerine gelir

Emeklilere dinî bayramlarda ikramiye verilmesine ilişkin düzenleme Meclis’te kabul edildi. Başbakan Yıldırım “İnşallah haziran ayı içerisinde ödemeler yapılacak. Muhalefetin elemanları diyor ki ‘Bunlar bu ödemeleri yapmayacaklar, yapsalar bile 500-1.500 arasında maaş alanlara 300, 1.500-2.000 arasındakilere şu kadar ‘ diye milletin aklını bulandırmaya yönelik bir takım yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Buradan bir kez daha bu yalanları atanlara, milletin kürsüsünden şunu söylüyorum; AK Parti’nin sözü senettir. AK Parti’de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda iki sefer, maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan, her bir emeklimize 1.000 lira bayram ikramiyesi verilecektir. Net, eline geçen para, brüt değil. Bunlar havada uçuşan vaatlerine millet dönüp bakmadığı için bu sefer yalana döndüler” dedi.