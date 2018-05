Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

LONDRA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Netanyahu, savunmasız bir halkın topraklarını BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazla süredir işgal altında tutan apartheid (ırkçı) devletinin başbakanıdır. Elinde Filistinlilerin kanı vardır ve suçlarını Türkiye'ye saldırarak saklayamaz" dedi. Erdoğan, "İnsanlık dersi istiyorsanız on emiri okuyun" ifadesine de yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü. Savunma konularını ele alan iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi. FETÖ ve PKK ile ilgili listeyi May’e verdiğini belirten Erdoğan, “Bunlar iade edilsin ki teröre karşı ortak mücadelemizi sürdürelim. Bugüne kadar 3 bin DEAŞ’lı öldürdük. İngiltere hiç öldürdü mü?” diye sordu. Cumhurbaşkanı özetle şunları söyledi:

“Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, Filistin'deki bu zulme son vermeye davet ediyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak dünyaya çok güçlü mesajı İstanbul'dan vereceğiz. ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini asla kabul etmiyoruz. ABD, bu girişimiyle bir arabulucu değil, taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs'ün garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan kaçınılması şarttır. Ancak Amerikan yönetiminin fütursuz politikaları, İsrail'i işgal, gasp ve şiddet yönünde daha da cesaretlendirmiştir. İsrail orada işgalcidir ve terör estirmeye devam etmektedir.

Amerika 'Ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım' diyor. Hayır sen haklı değilsin. Tarih seni affetmeyecek. Bu gerçeği göreceğiz. İsrail'i hiç affetmeyecek. Bunu da göreceğiz. Öyleyse bütün mesele, biz güçlüden yana mı yoksa haklıdan yana mı olacağız? İsrail, Kudüs'teki büyükelçimizle ilgili bir karar alma noktasına gelmiş. O karar eğer arzu etmediğimiz şekilde olursa, bizim de farklı yaptırımlarımız olacaktır.”

İngiltere Başbakanı May de, “Gazze’deki olaylarla ilgili bağımsız ve şeffaf bir araştırma yapılmalı. İsrail’den şiddeti durdurmasını bekliyoruz. Türkiye teröristlere karşı önemli adımlar atmıştır. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

May, İngiltere ile Türkiye’nin millî muharip uçak projesinin, derin ve kalıcı bir savunma ortaklığının başlangıcı olduğunu da kaydetti.