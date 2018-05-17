Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

İngiltere’deki 3 günlük ziyaretinin ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Londra’da temaslarını takip eden medya yöneticilerinin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan’ın sorulara verdiği cevaplar şöyle:



CUMHUR İTTİFAKI’NIN DURUMU: Bizler Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Bu işin bozulmasına fırsat vermeyiz. Kimse aramıza nifak sokamaz. ‘Cumhurbaşkanlığında Erdoğan’a oy verin, aşağıda kime verirseniz verin’ şeklinde bir mantık olamaz. İnanıyorum ki AK Parti tabanı kendi partisine, MHP tabanı da kendi partisine oy verecektir. Ayrışmaya gitmemizin anlamı yok. Cumhur İttifakı olarak seçeceğimiz Cumhurbaşkanının güçlü olabilmesi için, parlamentoda da güçlü olmak gerektiğini biliyoruz. ‘Bunun için gerekli desteği vermeniz lazım’ diyoruz. Arkadaşlarımız da bunu işliyorlar. Ayrımcılığa fırsat vermek istemiyoruz. Biz BBP’yi de partimizden aday gösterme suretiyle Cumhur İttifakı bünyesine dâhil ettik. BBP adayları bu seçimlere bizim partimizden girecekler.



İSRAİL BARBARLIĞI: Ne gibi adımlar atılabileceği elbette değerlendirilecektir. Netanyahu’nun attığı tweete verdiğim cevap sinir uçlarına dokunmuş olmalı. Filistinlilerin direnişine destek çıkmamız bunları rahatsız ediyor. Antisiyonist hahamlarla da görüştüm. Bunlar İsrail’in Siyonist olduğunu söylüyorlar. Biz bunu söylediğimizde bazıları çıldırıyor. Görüştüğümüz hahamlar, bize karşı olmadıklarını söylüyorlar.

Önemli olan İsrail’in yaptığı adaletsizlikler ve haksızlıklar karşısında ortak tavır sergilemektir. Ama bu hususta uluslararası camianın, hatta Arap Ligi’nin, İslam dünyasının arzulanan düzeyde kararlı bir tavır sergilediğini söylemek zor. Yapılan yanlışlıklar karşısında açıkça sesini yükselten nadir ülkelerden biriyiz. İran ve Rusya’nın yaptıkları açıklamalar da önemli. İİT’nin İstanbul’daki zirvesine üye ülkelerin hangi seviyede katılacaklarını görmemiz, bu açıdan da önem taşıyor. O gün Yenikapı’da muhteşem bir miting de yapmak istiyoruz. AK Parti olarak, pazar günü Diyarbakır’da yapacağımız mitingi, ramazan boyunca Türkiye genelinde sürdürebiliriz. Bunları Cumhur İttifakı olarak yapmamız da gündeme gelebilir.



S-400 HADİSESİ: NATO müttefiki bir ülke olarak, Yunanistan nasıl S-300 almış ise, bizim de ihtiyacımız doğrultusunda Rusya’dan S-400 almamızda bir sıkıntı yok. Kaldı ki Türkiye-Rusya arasında zaten Üst Düzey İşbirliği Konseyi var. Bizim Rusya’dan aldığımız petrolümüzü, doğalgazımızı kesemeyiz. Rusya’dan ülkemize 5 milyon turist geliyor. NATO’da müttefik olduğumuz ABD’den, an geliyor parayla dahi silah alamıyoruz. Senato’dan onay çıkmadı diyerek, silah vermeyebiliyorlar. Dolayısıyla S-400’ten taviz söz konusu değil. Kaldı ki Rusya bize çok avantajlı bir kredi imkânı da sunmuştur. Savunma sanayii ihtiyaçlarını en uygun şartlarda farklı yerlerden karşılamak Türkiye’nin de en tabii hakkıdır. ABD’den bizim temel beklentimiz, ilişkilerimizin, müttefiklik, stratejik ortaklık ruhuna her açıdan uygun olmasıdır.

Seçim sonrası sistem daha sağlıklı işleyecek

“Artık yeni bir ekonomik program yazma zamanı gelmedi mi?” sorusuna Erdoğan “Aslında yazılıyor yeni şeyler. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, ekonomide de işlerin daha sağlıklı yürümesini sağlayacak. Hâlihazırdaki sistemde, bürokratik oligarşinin tümüyle yenildiğini söyleyemeyiz; zira bürokratik oligarşi egemenliğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin en önemli getirilerinden birisi, bürokratik oligarşinin egemenliğinin son bulması olacaktır. Rusya, İran Çin ve Güney Kore gibi ülkelerle ulusal paralar üzerinden alışveriş yapma hususundaki çabaların, altınla borçlanma gibi alternatiflerin kur baskısından kurtulma açısından önemli olduğuna inanıyorum. 24 Haziran’dan sonraki süreçte, sistem tüm kurumlarıyla her açıdan daha sağlıklı, daha hızlı işleyecek. Siyasi iktidar başarısızlık hâlinde bedel ödeyeceğinin bilinciyle, çok daha sorumlu davranmak durumunda olacaktır” dedi.

‘Serbest ticaret anlaşması’ ufukta



İngiltere temaslarını değerlendiren Erdoğan “Londra’da Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığımız görüşme verimli, güzel geçti. Sayın Theresa May ile ikili ve heyetler arası görüşmede, bir dizi farklı konuları ele aldık. 2 anlaşma imzaladık” dedi. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının ufukta gözüktüğünü söyleyen Erdoğan “Bir takvim vermem doğru olmaz. Ama özellikle 24 Haziran’dan sonra sanırım bu konuyla ilgili adım atmaya hazırlar” diye konuştu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Cumhurbaşkanı’nın bu konuyla ilgili bilgi aktarmasını istediğinde olası serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili sürecin olumlu yönde seyrettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığınız görüşmeye dair izleminizi alabilir miyiz?” sorusuna, “Kraliçe 92 yaşında olmakla birlikte dehşet derecede bir hafızası var. Hafızası o yaşa göre son derece iyi. Abdullah Bey’in Cumhurbaşkanı, benim Başbakan olduğum dönemde, biliyorsunuz Türkiye’yi ziyaret etmişti. O ziyaretini, o vesileyle yaptığımız görüşmeyi tüm ayrıntılarıyla hatırlıyor. Ayrıca yaptığım bu ziyaretteki temaslarım hakkında da tafsilatlı biçimde bilgi sahibi olduğunu gördüm. Konulara çok iyi hâkim olduğunu, her şeyi dingin biçimde anlattığını müşahede ettim” cevabını verdi.

Katliam BM Genel Kuruluna gidebilir

İsrail’in gerçekleştirdiği katliam sonrasında Türkiye’nin Filistin’e destek için yaptığı hamleleri özetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni diplomatik adımların atılacağını söyledi. Erdoğan şöyle konuştu: New York’ta BM nezdindeki Daimi Temsilcimiz süreci takip ediyor. Biliyorsunuz Kuveyt şu anda geçici üye olarak BM Güvenlik Konseyinde. Onların da attığı bazı adımlar var. BM Güvenlik Konseyinde Amerika’nın vetosuna karşı 14 ülke bu konuyla ilgili olarak yine onların karşısına dikildi. Bir çalışma daha yapılıyor. Şu anda Arap Ligi toplantısı yapıldıktan sonra bu konuda yeni bir adım atmanın gayreti içinde olacağız. Bu hadise geçen sefer olduğu gibi BM Genel Kurulu’na da gidebilir. Orada uygun bir zemin de var. Malum geçen seferki oylamada 128’e 8 gibi bir tablo ortaya çıkmıştı. Şimdi 60’ı aşkın şehit ve 2 bin 500 yaralı var. Bunların tedavisi konusunda ne İsrail ön açıyor, ne de Mısır. Kudüs biliyorsunuz bizim kırmızı çizgimizdir. Bundan taviz vermemiz mümkün değil Filistin yalnız değildir.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN ZAFERİ HEYECAN UYANDIRACAK

Londra’da yatırımcılarla görüştük. Türk ekonomisi konusunda ikna önümüzdeki süreçte görülecek. Türkiye’deki mevcut yatırımlarını güçlendirme noktasında atacakları adımlar veya yeni yatırımlar noktasında ne gibi gelişmeler olacağına bakmamız gerekecek. Bütün mesele, 24 Haziran. Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kazanmasının, daha önceki dönemlerde de olduğu üzere Türkiye konusunda yine heyecan uyandıracağına inanıyorum. Biz dersimize çalışıyoruz. Seçim Beyannamemizi açıkladığımızda bunu daha da net göreceksiniz. Gerek küresel sermayenin Türkiye’ye girişi, gerekse mevcutların devamı açısından bizi daha iyi bir gelecek beklediğini düşünüyorum.