Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



“Cumhur İttifakı millet aklı” ve “Millî Bekanın Teminatı” sloganları ile 24 Haziran seçimlerine hazırlanan MHP’de aday belirleme çalışmaları devam ederken bir yandan da seçim beyannamesi üzerinde mesai yapılıyor. 21 Mayıs’ta listelerin açıklanmasının ardından MHP, 26 Mayıs’ta Ankara Arena Spor Salonu’nda aday tanıtım toplantısı yapacak. Toplantıda seçim beyannamesi de açıklanacak.



SİYASİ TIKANIKLIK GİDERİLDİ

MHP’nin 2018 seçimleri için hazırladığı beyanname zamanın dar olması sebebi ile diğer seçim beyannamelerine göre daha dar kapsamlı olacak. Beyannamede Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile devletin yeniden yapılandığı anlatılacak. Bu sistemle siyasi tıkanıklığın giderildiğine dikkat çekilecek. 15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişimi ile birlikte Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı beka sorunu da beyannamede hatırlatılacak. Beyannamede, MHP olarak devletin yanında olduğuna vurgu yapılarak, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için AK Parti ile ittifak kurulduğu anlatılacak. Cumhur İttifakı ile birlikte, birlik ve beraberlikle Türkiye’nin önündeki engellerin aşılacağı aktarılacak.



LİDER ÜLKE TÜRKİYE

Güvenlik, eğitim, sağlık, kadın ve gençlere yönelik projelerin de yer alacağı beyannamede 2023 vurgusu da yapılacak. Türkiye’nin tarihî ve kültürel birikimi, jeo-stratejik konumu, doğal ve beşeri kaynakları gibi sahip olduğu imkân ve kabiliyetleriyle 2023’te lider ülke konumuna geleceği anlatılacak. Türkiye’nin fırsatları değerlendirerek, tehditleri bertaraf edeceği ve küresel bir güç merkezi hâline geleceği belirtilecek.