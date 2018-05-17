Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere temaslarını Londra’dan ayrılmadan önce beraberindeki gazetecilere değerlendirdi. Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles ile görüşmelerinin çok verimli ve dostane geçtiğini, yatırımcılara Türkiye’nin yatırım dostu bir ülke olduğunu anlattıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra ziytaretinden dönmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorular arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kraliçe Elizabeth ile görüşmesi de vardı. Zira ikilinin yaptığı görüşme dünya basınında oldukça yankı uyandırmıştı.

Bir gazetecinin “Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığınız görüşmeye dair izleminizi alabilir miyiz?” sorusuna Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü işaret ederek yanıt vermesi dikkat çekti. Erdoğan şunları söyledi:

ABDULLAH GÜL'LÜ CEVAP: “Kraliçe 92 yaşında olmakla birlikte dehşet derecede bir hafızası var. Hafızası o yaşa göre son derece iyi. Abdullah Bey’in Cumhurbaşkanı, benim Başbakan olduğum dönemde, biliyorsunuz Türkiye’yi ziyaret etmişti. O ziyaretini, o vesileyle yaptığımız görüşmeyi tüm ayrıntılarıyla hatırlıyor.

KONULARA ÇOK İYİ HAKİM: Ayrıca yaptığım bu ziyaretteki temaslarım hakkında da tafsilatlı biçimde bilgi sahibi olduğunu gördüm. Konulara çok iyi hakim olduğunu, her şeyi dingin biçimde anlattığını müşahede ettim.”