Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet  Başkanı Nicolas Maduro ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, telekonferans yöntemiyle Venezuelalı mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasında anlaşma imzalanan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer aldı.