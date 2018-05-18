Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel

KAYAOĞLU

AK Parti’de milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan isimler üzerinde titiz bir çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki üst kurulun tek tek değerlendirdiği aday adaylarına yönelik ‘Milletle irtibatı olan, çalışan, üreten ve iş yapan’ kriterler göz önünde tutuluyor. Erdoğan’ın, bazı kurmayları ile yaptığı görüşmede de listelere ilişkin, “Milletle irtibatı olan, çalışan, üreten, iş yapan, kadınların ve gençlerin de temsil edildiği adaylarımız olmalı. Her milletvekilimiz bulunduğu şehrin Hazreti Ömer’i olmalı. Adil, çalışkan ve dürüst olmalı. Buradan hareketle hedefimiz, şehirlerin Ömerlerini bulmak” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. AK Parti kurmayları, yeni dönemde Meclis’in çok daha önemli bir konuma geleceği, bu nedenle 600 kişilik listedeki her bir adayın ‘kılı kırk yaracak’ şekilde değerlendirildiğini ve hedeflerinin en iddialı listeyi ortaya çıkarmak olduğunu dile getirdi.



KÜÇÜK İLLER TAMAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra “İl ve ilçelerimizde yeni Ömerler bulacağız” diyerek partide yenilenme ve değişim sürecini başlatmıştı. Erdoğan, parti teşkilatlarındaki değişim süreci ile ilgili verdiği mesajlarda, göreve getirecekleri isimleri anlatırken, “Yani listeler açıklandığı zaman halk şunu görmeli, bilmeli, ‘Filanca mı? Onun olduğu yerde kim bulunmaz, seve seve ben de orada olurum’ demeli ama öyle bir isim olur ki ‘Filanca mı? Bunu da nereden buldun?’ bunu dedirtmemek lazım. Burada çok dikkatli olacağız” demişti. AK Parti kurmayları, Erdoğan’ın milletvekili listeleri ile ilgili olarak da aynı çerçevede hareket ettiğini belirtiyor.

Öte yandan; üst kurulun yaptığı çalışmalar neticesinde bazı büyükşehirler hariç olmak üzere, çok sayıda ilin aday listesinin ortaya çıkmaya başladığı belirtildi. AK Parti kulislerinde, Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya ile Güneydoğu ve Doğu illerinin adayları ile ilgili ayrı bir değerlendirme yapılacağı konuşuluyor.