Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bahçeli’nin İstanbul, Manisa, Osmaniye, Adana ve Ankara’da miting yapacağı ifade ediliyor. Cumhur İttifakı mitingine her iki partide sıcak bakarken, bu mitingin İstanbul Yenikapı’da yapılabileceği değerlendiriliyor. MHP, 26 Mayıs’ta Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısının ardından sahaya inmeye hazırlanıyor. MHP, seçimin yakın bir tarihte olması nedeniyle hızlı ve etkili bir seçim çalışması yürütecek. MHP lideri Devlet Bahçeli mitinglerde Cumhur İttifakı ve parti için oy isteyecek. Cumhur İttifakı’nın ülkenin bekası için gerekli olduğuna vurgu yapacak. Cumhur İttifakı’nın temellerinin atılmasını sağlayan “Yenikapı Ruhu”, aynı meydanda yapılacak bu mitingle daha da canlandırılacak. Bahçeli’nin talimatıyla milletvekilleri ve MYK üyeleri de alana inerek seçim çalışmalarına başlayacak.

