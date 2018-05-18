Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yok. PKK'yla mücadele devam edecek. Geçmişin inkar ve asimilasyon politikası ortadan kaldırılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik dün seçimden sonra yeni bir çözüm sürecinin gündeme gelebileceğini söylemişti.

"Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanımızın Kürtler konusunda o bölge insanını rahatlatacak bir takım girişimlerde bulunacağına inanıyorlar" diyen Çevik, bölge insanının, Türkiye'nin Barzani'ye sert hareketinden rahatsız olduğunu, MHP ile ittifaktan da çok mutlu olmadıklarını söylemişti.

Çevik, Erdoğan'ın af konusuna fazla girmek istemediğini belirtti. ''Bu bir çıkmaz sokak '' diyen İlnur Çevik '' Bence de çok parlak bir fikir olmayabilir'' yorumunu yaptı.